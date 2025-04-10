"Здесь безопаснее": пленный китайский солдат не хочет возвращаться в РФ (видео)

Один из китайских солдат, который попал в плен Вооруженных сил Украины, сообщил, что не хотел бы во время обмена возвращаться в Российскую Федерацию. Кроме того, он рассказал, что с россиянами опасно, слышно на видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Новый фрагмент допроса пленного китайского солдата 10 апреля появился в Telegram-канале президента.

Согласно документам, которые ранее опубликовала СБУ, на видео фигурирует китаец Чанг Ренбо. Солдат рассказал, что лучше бы остался в Украине, поскольку здесь чувствует себя безопаснее.

"Украина ко мне относится лучше и здесь безопаснее. Я не хочу вернуться в Россию", — слышно на видео.

Кроме того, пленный рассказал о деталях пребывания в подразделении ВС РФ. По его словам, группой из нескольких граждан Китая руководил россиянин. Он показывал бойцам, что они должны делать, а те за ним повторяли. При этом Ренбо вручили АК-47, слышно на записи.

Правоохранители, которые допрашивали Чанг Ренбо поинтересовались, был ли контакт родными. В ответ пленный объяснил, что только раз отправил на родину видеозапись, но не говорил, что находится в РФ. Также семья не знает, что он стал солдатом: молчал, чтобы "не волновались". Из предыдущих фрагментов допроса следует, что 27-летний Чанг ранее работал спасателем. Военнопленный заявил, что хотел бы все же вернуться в Китай, а не оставаться в Украине.

Китайские солдаты в Украине — детали

Отметим, 9 апреля президент Владимир Зеленский и СБУ обнародовали первые детали взятия в плен двух китайских солдат. Выяснилось, что одного из них зовут Чанг Ренбо, ему 27 лет. Другой — Ванг Гуанцзюн, 34 года. Правоохранители рассказали, что один из них завербовался ради получения гражданства РФ. За такую возможность он заплатил 300 тыс. руб. Кроме того, кто-то из задержанных завербовался в Китае и прилетел в Москву в феврале 2025 года для заключения контракта. Другой прилетел в декабре 2024 года якобы с туристической целью. В какой-то момент он увидел объявление о наборе в ВС РФ и согласился заключить контракт с выплатой 2 млн руб, рассказало СБУ.

Первая информация о пленных китайских солдатах появилась 8 апреля. Китайцев взяли в плен на двух отрезках фронта: под Белогоровкой на Краматорском направлении и под Тарасовкой на Покровском направлении. Президент Украины сообщил об этом мировую общественность. Также глава государства обратился к властям Китая с риторическим вопросом, действительно ли КНР является настолько нейтральной, как говорит публично. Согласно данным украинской разведки, в российской армии находится почти 150 выходцев из Китая, заявил Зеленский.

Напоминаем, 10 апреля издание The Guardian рассказало об условиях, которые россияне предлагают гражданам Китая за участие в войне РФ.