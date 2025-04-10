"Тут безпечніше": полонений китайський солдат не хоче вертатись в РФ (відео)

Один з китайських солдатів, який потрапив у полон Збройних сил України, повідомив, що не хотів би під час обміну повертатись у Російську Федерацію. Крім того, він розповів, що з росіянами небезпечно, чути на відео, опублікованому президентом України Володимиром Зеленським.

Related video

Новий фрагмент допиту полоненого китайського солдата 10 квітня з'явився у Telegram-каналі президента.

Відповідно до документів, які раніше опублікувала СБУ, на відео фігурує китаєць Чанг Ренбо. Солдат розповів, що краще б лишився в Україні, оскільки тут почувається безпечніше.

"Україна до мене ставиться краще і тут безпечніше. Я не хочу повернутись в Росію", — чути на відео.

Крім того, полонений розповів про деталі перебування у підрозділі ЗС РФ. З його слів, групою з кількох громадян Китаю керував росіянин. Він показував бійцям, що вони мають робити, а ті за ним повторювала. При цьому Ренбо вручили АК-47, чути на записі.

Правоохоронці, які допитували Чанг Ренбо поцікавились, чи був контакт рідними. У відповідь полонений пояснив, що лише раз відправив на батьківщину відеозапис, але не казав, що перебуває у РФ. Також родина не знає, що він став солдатом: мовчав, щоб "не хвилювались". З попередніх фрагментів допиту випливає, що 27-річний Чанг раніше працював рятувальником. Військовополонений заявив, що хотів би все ж повернутись в Китай, а не лишатись в Україні.

Китайські солдати в Україні — деталі

Зазначимо, 9 квітня президент Володимир Зеленський та СБУ оприлюднили перші деталі взяття у полон двох китайських солдатів. З'ясувалось, що одного з них звати Чанг Ренбо, йому 27 років. Інший — Ванг Гуанцзюн, 34 роки. Правоохоронці розповіли, що один з них завербувався заради отримання громадянства РФ. За таку можливість він сплатив 300 тис. руб. Крім того, хтось з затриманих завербувався в Китаї та прилетів у Москву в лютому 2025 року для укладання контракту. Інший прилетів в грудні 2024 року начебто з туристичною метою. У якийсь момент він побачив оголошення про набір у ЗС РФ та погодився укласти контракт з виплатою 2 млн руб., розповіло СБУ.

Перша інформація про полонених китайських солдатів з'явилась 8 квітня. Китайців взяли у полон на двох відтинках фронту: під Білогорівкою на Краматорському напрямку та під Тарасівкою на Покровському напрямку. Президент України повідомив про це світову громадськість. Також глава держави звернувся на влади Китаю з риторичним питанням, чи дійсно КНР є настільки нейтральною, як говорить публічно. Згідно з даними української розвідки, у російській армії перебуває майже 150 вихідців з Китаю, заявив Зеленський.

Нагадуємо, 10 квітня видання The Guardian розповіло про умови, які росіяни пропонують громадянам Китаю за участь у війні РФ.