Причастные к Медведчуку компании поставляли тягачи Mercedes-Benz в РФ и в Луганск, — "Схемы"

Российская Федерация в обход санкций наладила путь поставки тягачей, которые выпускаются китайской компанией. На самом деле производитель на 90% принадлежит не китайцам, а немецкой корпорации Mercedes-Benz. В сделке участвуют посредники, связанные с экс-депутатом и госизменником Виктором Медведчуком, выяснили расследователи проекта "Схемы".

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О деталях махинаций, которые помогли поставлять западные грузовики на оккупированные территории Украины, рассказали журналисты "Схем" на портале "Радио Свобода".

Расследователи изучили торговую документацию ряда российских и китайских компаний, соединили ее с открытой информацией о родственниках и коллегах Виктора Медведчука, и разоблачили все детали схемы по обходу санкций против РФ. Сделка началась с 2022 года и в ней задействована целая сеть посредников из РФ, Китая и оккупированного Луганска.

Санкции против РФ — детали схемы Медведчука

В материале "Схем" указано, что сделка касается грузовиков: согласно наложенным санкциям, западным компаниям запрещено их поставлять россиянам. Санкции касались и немецкого концерна Mercedes-Benz. Концерн Mercedes-Benz прекратил работал в РФ октябре 2022 года, через восемь месяцев после вторжения. Перед этим, в сентябре, в Китае торжественно запустили филиал немецкого концерна — Daimler Truck Holding AG. В итоге китайский завод, на 90% принадлежащий немцам, начал выпускать тягачи, которые без проблем попадали на российскую территорию, пояснили "Схемы".

"Использование таких компаний открывает возможности для обхода запрета на экспорт грузовых автомобилей, действующего с лета 2022 года, путем привлечения китайских посредников", — привели журналисты слова руководителя направления оборонных исследований аналитического центра KSE Institute Елены Белоусовой.

Санкции против РФ — таможенная декларация на поставку тягачей Mercedes-Benz Фото: Схемы

В материалах расследования объясняется путь тягачей в Луганск и то, как к этому причастен Медведчук.

Компания "Торговый дом "Каникурган" из Благовещенска является поставщиком тягачей Daimler Truck Holding AG в РФ. В 2023 году россияне получили 52 таких машины, свидетельствуют таможенные декларации. При этом владельцем "Каникурган" является Антон Дорноступ, который также владеет компанией "Новые проекты". А "Новые проекты" занимались разработкой газовых месторождений в Черном море. Об этой компании Медведчук лично договаривался с заместителем главы правительства РФ Дмитрием Козаком, написали расследователи. Тягачи, придя в РФ, оказываются на стоянке компании "ТЛТ Каникурган" (таможенно-логистический терминал). "ТЛТ Каникурган" принадлежит на 80% — компании "Регион", на 20% — ТЛТ "Регион сервис". К "Региону" причастен родной брат Виктора Медведчука Сергей, написали "Схемы", а к ТЛТ "Регион сервис" — гражданин Александр Баримов, который был директором компаний экс-нардепа. Компания "ООО Торговый дом Интертехснаб", зарегистрированная в Луганске, купила 5 тягачей. И таким образом несмотря на санкции немецко-китайские машины попали на оккупированную территорию.

Санкции против РФ — компания из Луганска, которая получила тягачи Mercedes-Benz Фото: Схемы

Журналисты подытожили, что к процессу обхода санкций против РФ на двух этапах причастен экс-нардеп и госизменник Медведчук. С одной стороны, он привозит россиянам немецко-китайские тягачи, а с другой — руководит таможенным терминалом для масштабного ввоза любых товаров.

Отметим, 2 апреля советник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог предложил способ усиления санкций против РФ. По мнению чиновника, нужно обратить внимание на 300 млрд долл. заблокированных активов и на "теневой флот" по перевозке российской нефти.

Напоминаем, 25 февраля политолог Владимир Фесенко объяснил, как на санкции против РФ влияют переговоры о перемирии на российско-украинской войне.