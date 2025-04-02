Уже был опыт с КНДР: спецпосланник Трампа Кэллог предложил способы усиления санкций против РФ

Введенные против России санкции не соблюдаются Западом. Их можно усилить и довести "до предела".

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Об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

По его мнению, в вопросе санкций против РФ существует проблема, которую необходимо решить. Он вспомнил, что когда-то министр финансов США Скотт Бессент оценил, что антироссийские санкции составляют сейчас 6 баллов из возможных 10, но их соблюдают на "троечку".

"Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенного предела. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть нелегальной нефти, транспортируемой по всему миру. 70% из них проходит через Балтику. Вы можете фактически закрыть его", — сказал Келлог.

Спецпосланник Трампа напомнил, что ранее президент США уже делал "нечто подобное" во время своего первого президентского срока. Тогда он прекратил поставки угля из КНДР в Китай.

Кэллог считает, что для борьбы с "тилевым флотом" РФ можно использовать катера.

"Если соблюдать санкции на высоком уровне, они действительно сработают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают", — добавил он.

Напомним, что президент США считает, что официальный Кремль слишком медлит с переговорами о прекращении огня. И поэтому рассматривает агрессивное применение санкций.

Также Фокус писал о том, как работает "теневой" флот России — на дряхлых судах и безо всяких гарантий безопасности.