Вже був досвід з КНДР: спецпосланець Трампа Келлог запропонував способи підсилення санкцій проти РФ

Запроваджені проти Росії санкції не дотримуються Заходом. Їх можна посилити і довести "до межі".

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Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

На його думку, в питанні санкцій проти РФ існує проблема, яку необхідно вирішити. Він згадав, що колись міністр фінансів США Скотт Бессент оцінив, що антиросійські санкції складають зараз 6 балів з можливих 10, але їх дотримуються на "трієчку".

"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", — сказав Келлог.

Спецпосланець Трампа нагадав, що раніше президент США вже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну. Тоді він припинив постачання вугілля з КНДР до Китаю.

Келлог вважає, що для боротьзи з "тільовим флотом" РФ можна використовувати катери.

"Якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", — додав він.

Нагадаємо, що президент США вважає, що офіційний Кремль занадто зволікає з переговорами про припинення вогню. І тому розглядає агресивне застосування санкцій.

Також Фокус писав про те, як працює "тіньовий" флот Росії — на старезних суднах і без жодних гарантій безпеки.