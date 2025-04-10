Причетні до Медведчука компанії постачали тягачі Mercedes-Benz у РФ та в Луганськ, — "Схеми"

Російська Федерація в обхід санкцій налагодила шлях постачання тягачів, які випускаються китайською компанією. Насправді виробник на 90% належить не китайцям, а німецькій корпорації Mercedes-Benz. У оборудці беруть участь посередники, пов'язані з ексдепутатом та держзрадником Віктором Медведчуком, з'ясували розслідувачі проєкту "Схеми".

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Про деталі махінацій, які допомогли постачати західні вантажівки на окуповані території України, розповіли журналісти "Схем" на порталі "Радіо Свобода".

Розслідувачі вивчили торгівельну документацію низки російських та китайських компаній, поєднали її з відкритою інформацією про родичів та колег Віктора Медведчука, та викрили усі деталі схеми з обходу санкцій проти РФ. Оборудка почалась з 2022 року й у ній задіяно цілу мережу посередників з РФ, Китаю та окупованого Луганська.

Санкції проти РФ — деталі схеми Медведчука

У матеріалі "Схем" вказано, що оборудка стосується вантажівок: відповідно до накладених санкцій, західним компаніям заборонено їх постачати росіянам. Санкції стосувались і німецького концерну Mercedes-Benz. Концерн Mercedes-Benz припинив працював у РФ жовтні 2022 року, через вісім місяців після вторгнення. Перед цим, у вересні, в Китаї урочисто запустили філію німецького концерну — Daimler Truck Holding AG. В підсумку китайський завод, на 90% належний німцям, почав випускати тягачі, які без проблем потрапляли на російську територію, пояснили "Схеми".

"Використання таких компаній відкриває можливості для обходу заборони на експорт вантажних автомобілів, що діє з літа 2022 року, шляхом залучення китайських посередників", — навели журналісти слова керівниці напряму оборонних досліджень аналітичного центру KSE Institute Олени Білоусової.

Санкції проти РФ - митна декларація на постачання тягачів Mercedes-Benz Фото: Схеми

У матеріалах розслідування пояснюється шлях тягачів у Луганськ і те, як до цього причетний Медведчук.

Компанія "Торговый дом "Каникурган" з Благовєщенська є постачальником тягачів Daimler Truck Holding AG у РФ. У 2023 році росіяни отримали 52 таких машини, свідчать митні декларації. При цьому власником "Каникурган" є Антон Дорноступ, який також володіє компанією "Новые проекты". А "Новые проекты" займались розробкою газових родовищ Чорному морі. Про цю компанію Медведчук особисто домовлявся з заступником глави уряду РФ Дмитром Козаком, написали розслідувачі. Тягачі, прийшовши у РФ, опиняються на стоянці компанії "ТЛТ Каникурган" (митно-логістичний термінал). "ТЛТ Каникурган" належить на 80% — компанії "Регион", на 20% – ТЛТ "Регион сервис". До "Регіону" причетний рідний брат Віктора Медведчука Сергій, написали "Схеми", а до ТЛТ "Регион сервис" — громадянин Олександр Баримов, який був директором компаній екснардепа. Компанія "ООО Торговый дом Интертехснаб", зареєстрована в Луганську, купила 5 тягачів. І таким чином попри санкції німецько-китайські машини потрапили на окуповану територію.

Санкції проти РФ - компанія з Луганська, яка отримала тягачі Mercedes-Benz Фото: Схеми

Журналісти підсумували, що до процесу обходу санкцій проти РФ на двох етапах причетний екснардеп та держзрадник Медведчук. З одного боку, він привозить росіянам німецько-китайські тягачі, а з іншого — керує митним терміналом для масштабного ввезення будь-яких товарів.

Зазначимо, 2 квітня радник Трампа з питань України Кіт Келлог запропонував спосіб підсилення санкцій проти РФ. На думку посадовця, потрібно звернути увагу на 300 млрд дол. заблокованих активів та на "тіньовий флот" з перевезення російської нафти.

Нагадуємо, 25 лютого політолог Володимир Фесенко пояснив, як на санкції проти РФ впливають переговори щодо перемир'я на російсько-українській війні.