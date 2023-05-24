Мошенник с помощью дипфейка "развел" жертву на $622 тыс.: как это удалось провернуть

Этот случай вызвал большую дискуссию на сайте микроблогов Weibo об угрозе конфиденциальности в Китае.

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Правоохранители Китая сообщили, что в Баотоу, городе во Внутренней Монголии, бизнесмен стал жертвой аферы, которую преступник провернул используя дипфейк, пишет Reuters. Мошенник сгенерировал по фото лицо друга жертвы и убедил его по видеосвязи "срочно перевести ему $622 тысячи на залог по срочным торгам". Ничего не подозревающий бизнесмен решил выручить друга и перевел запрашиваемую сумму.

Мужчина понял, что его обманули только после того, как его знакомый никаких сумм для перевода не запрашивал. И хотя полиции удалось вернуть большую часть украденного, но мошеннику удалось частично нажиться на простаке.

Это дело вызвало активную дискуссию на самом популярном в Китае сайте микроблогов Weibo об угрозе конфиденциальности и безопасности в Интернете. Хэштег "мошенничество с ИИ распространяется по всей стране", уже набрал более 120 миллионов просмотров.

Пользователи высказали мнение, что фото, голос и видео — все это легко может оказаться в распоряжении мошенников, а правила информационной безопасности едва поспевают за теми технологиями, которые уже используются сегодня.

И хотя Китай уже ужесточил контроль за такими технологиями на фоне роста мошенничества с использованием ИИ, но люди в соцсетях не верят в то, что в будущем подобные инциденты не станут массовыми.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина при разводе скрыл от жены $500 тыс. в биткоинах, чтобы не делиться.