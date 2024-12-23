Гігантська лялька з "Гри в кальмара" з'явилася в Таїланді: Netflix влаштував мега рекламне шоу

Серіал вийде на широкий екран вже цього місяця. До його виходу стримінговий сервіс Netflix проводить промоакції в Тайланді та Тайвані.

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Компанія Netflix з нагоди виходу нового сезону серіалу "Гра в кальмара" влаштувала шоу одразу у двох азійських країнах. В Таїланді встановили гігантську ляльку Йон-Хі з "Гри в кальмара", яка пропливала по річці. Відео очевидці виклали в інстаграм.

Серіал вийде на широкий екран вже цього місяця. До його виходу стримінговий сервіс Netflix влаштував масштабні рекламні шоу у Таїланді та Тайвані.

Так, в Бангкоку, столиці Таїланду, місцеві жителі і туристи могли побачити гігантську ляльку Йон-Хі з "Гри в кальмара", яка пропливала по річці Чао Прайя.

Її розмістили на човні, а промоакцію супроводжували човни з акторами в рожевих костюмах наглядачів і дрони, які переносили реалістичних манекенів. Кукла буде перебувати тут впродовж 9 днів.

У Тайвані відбулася промоакція іншого масштабу — світлове шоу дронів, які в небі створювали різні фігури, які нагадували персонажів із фільму.

Такі видовища було створено, аби нагадати шанувальникам, що вже 26 грудня відбудеться довгоочікувана прем'єра другого сезону картини, яка буквально стала феноменом за кількістю переглядів та відгуків у світі.

Нагадаємо, що у новому сезоні глядачі побачать не тільки нових персонажів, а й уже знайомих героїв. Прем'єра серіалу запланована на 26 грудня.

17 грудня повідомлялося, що компанія в Китаї збирала з людей по $7 тисяч за те, щоб вони 26 чи 30 днів провели в повній ізоляції на кшталт "Гри в кальмара".