Нічого не заробив: режисер "Гри в кальмара" зробив несподіване зізнання

Творець культового серіалу Squid Games зізнався, що не заробив майже нічого на першому сезоні, попри те, що шоу стало найбільшим хітом Netflix.

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Режисер і творець серіалу "Гра в кальмара" (Squid Game) Хван Дон Хек розповів, що заробив дуже мало грошей на першому сезоні популярного шоу Netflix. Попри те, що південнокорейська драма є найкасовішим шоу на потоковій платформі, Хван заявив, що з нетерпінням чекає другого сезону, який, як він сподівається, принесе більший прибуток. Про це пише Daily Mail.

Трейлер другого сезону "Гра в кальмара"

В інтерв'ю Хван, який втратив батька в юності, розповів про те, як ріс, "живучи в бідності і ледве зводячи кінці з кінцями".

Коли його запитали про мотиви створення другого сезону його популярного шоу, він сказав: "Гроші! Хоча перший сезон мав такий величезний світовий успіх, я, чесно кажучи, не заробив багато. Тож участь у другому сезоні допоможе мені компенсувати успіх першого".

Хван розповів, що був здивований, коли серіал "Гра в кальмара" став популярним у всьому світі. Коли він працював над першим сезоном, то не думав про те, чи вдасться зняти другий і чи взагалі буде продовження.

Зйомки серіалу "Гра в кальмара" Фото: Netflix

"Тому я приступив до роботи, думаючи, що буду щасливий, якщо історія закінчиться останньою сценою першого сезону", — зізнався Хван Дон Хек.

Хван додав, що він "працював не покладаючи рук" над створенням другого сезону і зробив його таким же успішним, як і перший.

Він трохи розповів про своє дитинство, зізнавшись, що жив у бідності, а його матері довелося багато чого пережити, щоб виростити своїх дітей.

Режисер Хван Дон Хек Фото: Yonhap

"Я думаю, що можу з упевненістю сказати, що в мене був великий досвід життя в бідності й труднощів, пов'язаних із тим, щоб звести кінці з кінцями", — сказав режисер.

Netflix випустив основний трейлер другого сезону антиутопічного серіалу "Гра в кальмара". Трейлер починається з того, що для цієї заплутаної гри набирають нових гравців, а потім на екрані з'являється переможець останньої гри "Кальмар" Сон Гі Хун, якого грає Лі Чон Чже.

Один з учасників запитує Гі Хуна, чому він повернувся, і той відповідає йому: "Я намагаюся покласти край цій грі".

Також деякі фанати помітили, що персонаж, який, як передбачалося, загинув у першому сезоні, повернувся.

Фокус писав про те, що серіал "Гра в кальмара" викликав фурор у всьому світі, коли вийшов у 2021 році. За сюжетом, сотні людей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, змагаються одна з одною в серії дитячих ігор зі смертельними наслідками. Серіал виграв шість премій "Еммі", зокрема премію "Видатний актор у драматичному серіалі" (Лі Чон Чже).

І ми розповідали, що учасниця реаліті-шоу "Гра в кальмара" назвала суму, які отримують вибулі.