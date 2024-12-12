Ничего не заработал: режиссер "Игры в кальмара" сделал неожиданное признание

Создатель культового сериала Squid Games признался, что не заработал почти ничего на первом сезоне, несмотря на то, что шоу стало самым большим хитом Netflix.

Related video

Режиссер и создатель сериала "Игра в кальмара" (Squid Game) Хван Дон Хек рассказал, что заработал очень мало денег на первом сезоне популярного шоу Netflix. Несмотря на то, что южнокорейская драма является самым кассовым шоу на потоковой платформе, Хван заявил, что с нетерпением ждет второго сезона, который, как он надеется, принесет большую прибыль. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер второго сезона "Игра в кальмара"

В интервью Хван, потерявший отца в юности, рассказал о том, как рос, "живя в бедности и с трудом сводя концы с концами".

Когда его спросили о мотивах создания второго сезона его популярного шоу, он сказал: "Деньги! Хотя первый сезон имел такой огромный мировой успех, я, честно говоря, не заработал много. Так что участие во втором сезоне поможет мне компенсировать успех первого".

Хван рассказал, что был удивлен, когда сериал "Игра в кальмара" стал популярен во всем мире. Когда он работал над первым сезоном, то не думал о том, получится ли снять второй и вообще будет ли продолжение.

Съемки сериала "Игра в кальмара" Фото: Netflix

"Поэтому я приступил к работе, думая, что буду счастлив, если история закончится последней сценой первого сезона", — признался Хван Дон Хек.

Хван добавил, что он "работал не покладая рук" над созданием второго сезона и сделал его таким же успешным, как и первый.

Он немного рассказал о своем детстве, признавшись, что жил в бедности, а его матери пришлось многое пережить, чтобы вырастить своих детей.

Режиссер Хван Дон Хек Фото: Yonhap

"Я думаю, что могу с уверенностью сказать, что у меня был большой опыт жизни в бедности и трудностей, связанных с тем, чтобы свести концы с концами", — сказал режиссер.

Netflix выпустил основной трейлер второго сезона антиутопического сериала "Игра в кальмара". Трейлер начинается с того, что для этой запутанной игры набирают новых игроков, а затем на экране появляется победитель последней игры "Кальмар" Сон Ги Хун, которого играет Ли Чон Чжэ.

Один из участников спрашивает Ги Хуна, почему он вернулся, и тот отвечает ему: "Я пытаюсь положить конец этой игре".

Также некоторые фанаты заметили, что персонаж, который, как предполагалось, погиб в первом сезоне, вернулся.

Фокус писал о том, что сериал "Игра в кальмара" произвел фурор во всем мире, когда вышел в 2021 году. По сюжету, сотни людей, находящихся в тяжелом финансовом положении, соревнуются друг с другом в серии детских игр со смертельными последствиями. Сериал выиграл шесть премий "Эмми", в том числе премию "Выдающийся актер в драматическом сериале" (Ли Чон Чжэ).

И мы рассказывали, что участница реалити-шоу "Игра в кальмара" назвала сумму, которые получают выбывшие.