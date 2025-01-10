Серіали Netflix: 15 фактів, які ви не знали про "Гру в кальмара"

Ці факти про "Гру в кальмара" розкривають глибші таємниці одного з найуспішніших проєктів Netflix. Як зміна персонажів та непередбачувані виклики на знімальному майданчику стали частиною цього культового серіалу? Читайте далі!

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"Гра в кальмара" стала одним із найбільших серіальних хітів у світі, і її популярність не зменшується. Але чи знали ви, що цей корейський серіал приховує багато цікавих фактів? Видання Businessinsider зібрали 15 найбільш несподіваних і дивовижних подробиць про створення серіалу, його персонажів та кулісні моменти, які ви, мабуть, не знали.

Спочатку серіал називався інакше

Спочатку серіал мав назву "Шостий раунд". План для створення шоу був оголошений у вересні 2019 року, а співпраця з Netflix стала першою для творця Хвана Дон Хека.

Початок роботи над сценарієм

Хван почав працювати над сценарієм ще в 2008 році, а першу чернетку завершив у 2009 році. На написання перших двох епізодів пішло майже шість місяців.

Гра в кальмара Фото: jung jae Lee/Instagram

Проблеми з фінансуванням і кастингом

Протягом десяти років Хван не міг знайти фінансування та акторів, поки Netflix не підключився до проєкту.

Спочатку планували фільм

"Гра в кальмара" спочатку була задумана як повнометражний фільм, але через популярність ідеї вона була адаптована в серіал.

Сценарист і режисер змінили деякі персонажі

Персонаж Джи Йон спочатку мав бути чоловіком, але Хван змінив стать на жіночу, щоб створити більш емоційний зв'язок між персонажами.

Каракулі на стінах кімнати гравців

На стінах гуртожитку, де мешкають учасники, можна помітити малюнки, які є підказками для наступних ігор.

Гра в кальмара Фото: Скриншот

Моторошна лялька з першої гри

Лялька з першого епізоду шоу є реальною і знаходиться в окрузі Джінчхон, на північ від Сеула.

Номер телефону з візитівки справжній

Номер телефону на візитівках, які використовують учасники, насправді існує, і його власник отримує близько 4000 дзвінків на день.

Гра в кальмара Фото: Скриншот

Рівень з цукерками став трендом TikTok

Завдяки сцені з цукерками далгона, користувачі TikTok почали створювати свої власні версії цього рівня.

Популярність шоу допомогла іншим проектам

Після виходу "Гри в кальмара" такі серіали, як японський "Аліса в прикордонній країні" та корейський "Солодкий дім", здобули популярність на Netflix.

Шоу може стати одним із найефективніших на Netflix

"Гра в кальмара" швидко набирає популярності і є першою корейською драмою, яка очолила топ-10 шоу на Netflix у США.

Гра в кальмара Фото: Скриншот

Репортаж з реального життя в останньому епізоді

В останньому епізоді використано репортаж про зростання заборгованості домогосподарств у Південній Кореї, що показує реальні економічні проблеми.

Акторський дебют Чон Хо Йон

Чон Хо Йон, яка виконала роль Кан Се Бьок, раніше була моделлю і дебютувала в акторській ролі саме в "Грі в кальмара".

Лі Чон Чже допоміг створити образ Гі Хуна

Лі Чон Чже допоміг створити образ свого персонажа, Гі Хуна, запропонувавши імпровізувати сцени і додавши більше емоцій до ролі.

Зелена уніформа була проблемою на знімальному майданчику

Уніформа учасників гри, зроблена з неякісного матеріалу, викликала проблеми під час зйомок, оскільки вона була важка і викликала алергії у деяких акторів.

Нагадаємо, раніше ми писали, про китайську "Гру в кальмара": чоловік заплатив за 26-денне випробування в ізоляції.

Крім цього, Фокус писав, чим здивує глядачів другий сезон серіалу.