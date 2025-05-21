Для нового серіалу про Гаррі Поттера збудують ціле місто: витрати шокують (фото)

Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера Warner Bros. побудує повноцінне мінімісто, яке стане масштабною декорацією. На реалізацію проєкту студія виділила 1 мільярд фунтів.

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Про це повідомляє видання The Sun.

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Зазначено, що будівництво масштабного мініміста розгорнеться на території студії Leavesden у британському графстві Хартфордшир — саме тут колись створювали культові стрічки про Гаррі Поттера. Нові декорації стануть основною знімальною базою для багатосезонного телепроєкту, який Warner Bros. планує розвивати упродовж кількох років.

За задумом творців, на території студії постане детально відтворене містечко Літтл-Уінгінг — саме там, за сюжетом, мешкала родина Дурслів. Новий знімальний комплекс включатиме всю необхідну інфраструктуру для тривалого виробничого циклу: сучасні павільйони, технічні приміщення, багаторівневі паркінги та нові транспортні розв’язки.

Окрім ключових знімальних локацій, на території комплексу збудують навчальний заклад для дітей-акторів, медичний пункт, а також спеціалізовані приміщення для утримання тварин, задіяних у серіалі.

Коли вийде серіал про Гаррі Поттера

Прем’єра серіалу запланована на 2026 рік. У новій екранізації з’явиться повністю оновлений акторський склад, який переосмислить знайомих персонажів:

Професор Дамблдор — Джон Літґоу;

Професорка Макґонеґел — Джанет Мактір;

Северус Снейп — Паапа Ессьєду;

Рубеус Геґрід — Нік Фрост;

Професор Квірел — Люк Таллон;

Арґус Філч — Пол Вайтгаус.

Нагадаємо, телевізійна адаптація "Гаррі Поттера" вже опинилася в центрі суспільної уваги. Серіал супроводжує хвиля критики, пов’язана насамперед із кастингом: вибір акторів викликав суперечки серед фанатів і кінокритиків.

Нещодавно росЗМІ повідомили, що фільми про Гаррі Поттера "можуть зникнути" з російських онлайн-кінотеатрів через "пропаганду чайлдфрі".