Росіяни заговорили про блокування "Гаррі Поттера": чим їм не вгодила Макґонеґел

У росЗМІ повідомили, що під нову заборону можуть потрапити серія фільмів про чаклунів та серіал «Гра престолів». У Держдумі заявили, що те, коли знімалося і виходило кіно, значення не матиме.

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Про нову хвилю цензури у Росії повідомили у виданні "Медуза".

Вже 1 вересня у РФ набуде чинності наказ Роскомнагляду, який на основі чітких критеріїв дозволяє забороняти інформацію через "пропаганду чайлдфрі". Очікується, що під забороною опиняться усі матеріали, які "спонукають" відмовлятись від народження дітей або "виправдовують" такі рішення.

У виданні Федеральних зборів РФ опублікували список серіалів і фільмів, які "можуть зникнути" з російських онлайн-кінотеатрів через заборону.

Туди, зокрема, увійшли:

"Картковий будиночок" — через запитання від героїні Клер, чи не шкодує її співрозмовниця про рішення мати дітей;

"Секс у великому місті" — через одну з головних героїнь Саманту";

"Гра престолів" — через Брієнну Тарт, яка мріяла стати лицаркою на рівні з чоловіками й відмовилась від народження дітей;

фільми про Гаррі Поттера — через професорку Мінерву Макґонеґел, яка попри свій вік не мала дітей.

"Контент, який містить заборонену інформацію, буде видалено або заблоковано. Це не залежить від часу, коли він зроблений. Кожне рішення буде індивідуальним і відповідно до закону", — заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Олександр Ющенко, як передали у "Лента.ру".

Однак після поширення інформації про можливе блокування серіалів і фільмів у "РИА Новости" з посиланням на Роскомнагляд опублікували спростування цієї інформації. У відомстві нібито запевнили, що "Гаррі Поттера" та "Гри престолів" зміни не торкнуться.

Водночас у "Парламентській газеті" згодом заявили, що список був лише думкою редакції. У росЗМІ наголосили, що він був опублікований з посиланням на "експертів".

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