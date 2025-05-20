Россияне заговорили о блокировке "Гарри Поттера": чем им не угодила Макгонегел

В росСМИ сообщили, что под новый запрет могут попасть серия фильмов о колдунах и сериал "Игра престолов". В Госдуме заявили, что то, когда снималось и выходило кино, значения иметь не будет.

Related video

О новой волне цензуры в России сообщили в издании "Медуза".

Уже 1 сентября в РФ вступит в силу приказ Роскомнадзора, который на основе четких критериев позволяет запрещать информацию из-за "пропаганды чайлдфри". Ожидается, что под запретом окажутся все материалы, которые "побуждают" отказываться от рождения детей или "оправдывают" такие решения.

В издании Федерального собрания РФ опубликовали список сериалов и фильмов, которые "могут исчезнуть" из российских онлайн-кинотеатров из-за запрета.

Туда, в частности, вошли:

"Карточный домик" — через вопрос от героини Клэр, не жалеет ли ее собеседница о решении иметь детей;

"Секс в большом городе" — через одну из главных героинь Саманту";

"Игра престолов" — через Бриенну Тарт, которая мечтала стать рыцаркой наравне с мужчинами и отказалась от рождения детей;

фильмы о Гарри Поттере — через профессора Минерву Макгонегел, которая, несмотря на свой возраст, не имела детей.

"Контент, который содержит запрещенную информацию, будет удален или заблокирован. Это не зависит от времени, когда он сделан. Каждое решение будет индивидуальным и в соответствии с законом", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко, как передали в "Лента.ру".

Однако после распространения информации о возможной блокировке сериалов и фильмов в "РИА Новости" со ссылкой на Роскомнадзор опубликовали опровержение этой информации. В ведомстве якобы заверили, что "Гарри Поттера" и "Игры престолов" изменения не коснутся.

В то же время в "Парламентской газете" впоследствии заявили, что список был лишь мнением редакции. В росСМИ отметили, что он был опубликован со ссылкой на "экспертов".

Напомним, известного стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова 19 мая задержали в "Шереметьево". Его доставили в отделение полиции, составив протокол о нарушении миграционного законодательства.

19 мая стало известно о ликвидации в Украине российского телеведущего Алексея Семенова. Он решил временно сменить студию на окопы оккупационных сил, отправившись добровольцем на войну. Без отца остались трое детей.