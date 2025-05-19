Казахского комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево: ему предстоит выехать из РФ

Известный казахский стендап-комик Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства в понедельник, 19 мая.

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Об этом пишет российское издание Mash.

Указано, что после задержания Сабурова доставили в отделение полиции в Химках. Там на казахстанца составили протокол нарушения миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Наказание — административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Позже Mash сообщили, что комика оштрафовали на 5000 рублей. Сабурову нужно выехать из России, чтобы потом законно въехать обратно.

"Ему придется выехать из страны и законно въехать обратно. Запрета на въезд — нет", — сказано в сообщении.

Позиция Нурлана Сабурова относительно военной агрессии России против Украины

Нурлан Сабуров — казахский стендап-комик, который получил известность в России благодаря участию в шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ. Во время гастролей в США в апреле 2022 года он оказался в центре внимания из-за отсутствия своей четкой позиции по войне в Украине.

Во время выступлений в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе Сабурова спрашивали о его отношении к российскому вторжению в Украину. Он отвечал, что "не обязан ничего говорить" и что "у него есть семья, и он боится за ее безопасность". Эти ответы вызвали возмущение среди украинской диаспоры, которая обвиняла его в неприязни к Украине и поддержке агрессии России.

Отсутствие публичной позиции Сабурова привело к протестам во время его выступлений в США, а также к отмене его концертов в Израиле, где организаторы заявили, что не могут поддерживать артиста, который не высказывается против войны в Украине.

В апреле 2022 года на один из концертов Сабурова в США пришла девушка в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Однако Нурлан Сабуров неудачно пошутил: "Извините, это что, месячные?" Тем самым он еще больше разозлил публику и поставил под вопрос свою карьеру.

Позже тур российско-казахского юмориста отменили в Казахстане.