Концерты Нурлана Сабурова отменили даже в Казахстане

Ранее выступления казахского комика отменили в Америке и Израиле.

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Тур российско-казахского юмориста Нурлана Сабурова отменили в Казахстане. Об этом 30-летний комик сообщил на своей Instagram-странице.

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По словам Сабурова, тур "Принципы" переносится с мая на осень 2022 года по "независимым от юмориста причинам". По словам Нурлана Сабурова, все приобретенные ранее билеты будут действительны на следующих концертах.

После бойкота украинцами концертов российского комика в США и его неудачной "шутки о месячных" выступления Сабурова были отменены в Чикаго и Израиле. А теперь Сабуров, родившийся в казахском городе Степногорске, не может выступить даже на своей исторической родине.

[ + – ] Концерты Нурлана Сабурова в Казахстане перенесли с мая на осень 2022 года

Отметим, что причина кенселинга российского юмориста состоит в том, что комик во время одного из выступлений в рамках американского тура отказался осудить агрессию России против Украины. Так что украинцы начали призывать к бойкоту концертов российского шоумена в США.

Также на один из американских концертов Сабурова пришла девушка в платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых российскими военными украинцев. Однако Нурлан Сабуров неудачно пошутил: "Извините, это что, месячные?". И тем самым он еще больше разозлил публику и поставил под вопрос свою карьеру.

Напомним, в Израиле, кроме выступлений Нурлана Сабурова, отменили и концерты российского музыканта Александра Розенбаума.