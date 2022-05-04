Концерти Нурлана Сабурова скасували в Казахстані

Раніше виступи казахського коміка скасували в Америці та Ізраїлі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Тур російсько-казахського гумориста Нурлана Сабурова скасували в Казахстані. Про це 30-річний комік повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За словами Сабурова, тур "Принципи" переноситься з травня на осінь 2022 через "незалежні від гумориста причини". За словами Нурлана Сабурова, усі придбані раніше квитки будуть дійсними на наступних концертах.

Після бойкоту українцями концертів російського коміка в США та його невдалого "жарту про місячні" виступи Сабурова були скасовані в Чикаго та Ізраїлі. А тепер казах за походженням не може виступити навіть на своїй Батьківщині.

[ + – ] Концерти Нурлана Сабурова в Казахстані перенесли з травня на осінь 2022

Зазначимо, що причина кенселингу російського гумориста полягає в тому, що комік під час одного з виступів у межах американського туру відмовився засудити агресію Росії проти України. Тож українці почали закликати до бойкоту концертів російського шоумена у США.

Також на один з американських концертів Сабурова прийшла дівчина у сукні з червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Проте Нурлан Сабуров невдало пожартував: "Вибачте, це що, місячні?" Тим самим він ще більше розізлив публіку та поставив під питання свою кар'єру.

Нагадаємо, в Ізраїлі, окрім виступів Нурлана Сабурова, скасували і концерти російського музиканта Олександра Розенбаума.