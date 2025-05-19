Казахського коміка Нурлана Сабурова затримали в аеропорту Шереметьєво: йому треба буде виїхати з РФ

Відомого казахського стендап-коміка Нурлана Сабурова було затримано в аеропорту Шереметьєво за порушення міграційного законодавства у понеділок, 19 травня.

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Про це пише російське видання Mash.

Зазначено, що після затримання Сабурова доставили до відділення поліції у Хімках. Там на казахстанця склали протокол порушення миграційного законодавства (ст. 18.8 КоАП РФ). Покарання — адміністративний штраф у розмірі від двох до п'яти тисяч рублів з адміністративним видворенням за межі РФ або без такого.

Пізніше Mash повідомили, що коміка оштрафували на 5000 рублів. Сабурову потрібно виїхати з Росії, щоб потім законно в'їхати назад.

"Йому доведеться виїхати з країни та законно в'їхати назад. Заборони на в'їзд – немає", — сказано в повідомленні.

Позиція Нурлана Сабурова щодо військової агресії Росії проти України

Нурлан Сабуров — казахський стендап-комік, який здобув популярність у Росії завдяки участі в шоу "Stand Up" на телеканалі ТНТ. Під час гастролей у США в квітні 2022 року він опинився в центрі уваги через відсутність своєї чіткої позиції щодо війни в Україні.

Під час виступів у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі Сабурова запитували про його ставлення до російського вторгнення в Україну. Він відповідав, що "не зобов'язаний нічого говорити" і що "у нього є родина, і він боїться за її безпеку". Ці відповіді викликали обурення серед української діаспори, яка звинувачувала його в неприязні до України та підтримці агресії Росії.

Відсутність публічної позиції Сабурова призвела до протестів під час його виступів у США, а також до скасування його концертів в Ізраїлі, де організатори заявили, що не можуть підтримувати артиста, який не висловлюється проти війни в Україні.

У квітні 2022 року на один з концертів Сабурова в США прийшла дівчина у сукні з червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Проте Нурлан Сабуров невдало пожартував: "Вибачте, це що, місячні?" Тим самим він ще більше розізлив публіку та поставив під питання свою кар'єру.

Пізніше тур російсько-казахського гумориста скасували в Казахстані.