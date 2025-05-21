Для нового сериала о Гарри Поттере построят целый город: расходы впечатляют (фото)

Для съемок нового сериала о Гарри Поттере Warner Bros. построит полноценный мини-город, который станет масштабной декорацией. На реализацию проекта студия выделила 1 миллиард фунтов.

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Об этом сообщает издание The Sun.

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Указано, что строительство масштабного мини-города развернется на территории студии Leavesden в британском графстве Хартфордшир — именно здесь когда-то создавали культовые ленты о Гарри Поттере. Новые декорации станут основной съемочной базой для многосезонного телепроекта, который Warner Bros. планирует развивать в течение нескольких лет.

По замыслу создателей, на территории студии появится детально воссозданный городок Литтл-Уингинг — именно там, по сюжету, жила семья Дурслей. Новый съемочный комплекс будет включать всю необходимую инфраструктуру для длительного производственного цикла: современные павильоны, технические помещения, многоуровневые паркинги и новые транспортные развязки.

Кроме ключевых съемочных локаций, на территории комплекса построят учебное заведение для детей-актеров, медицинский пункт, а также специализированные помещения для содержания животных, задействованных в сериале.

Когда выйдет сериал о Гарри Поттере

Премьера сериала запланирована на 2026 год. В новой экранизации появится полностью обновленный актерский состав, который переосмыслит знакомых персонажей:

Профессор Дамблдор — Джон Литгоу;

Профессор Макгонегел — Джанет Мактир;

Северус Снейп — Паапа Эссьеду;

Рубеус Хагрид — Ник Фрост;

Профессор Квирел — Люк Таллон;

Аргус Филч — Пол Уайтхаус.

Напомним, телевизионная адаптация "Гарри Поттера" уже оказалась в центре общественного внимания. Сериал сопровождает волна критики, связанная прежде всего с кастингом: выбор актеров вызвал споры среди фанатов и кинокритиков.

Недавно росСМИ сообщили, что фильмы о Гарри Поттере "могут исчезнуть" из российских онлайн-кинотеатров из-за "пропаганды чайлдфри".