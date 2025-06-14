Топ 3 фильма от Netflix, которые покорили зрителей в июне (видео)
Лето наступило, и с повышением температуры и более длинными днями хочется выключить телевизор или ноутбук и выйти на улицу, чтобы насладиться солнцем. Впрочем, Netflix "не спит": на стриминговой платформе продолжают появляться новинки, которые возглавляют рейтинги и восхищают зрителей.
Об этом пишет Metro.
"Сердце знает" — 7 600 000 просмотров
Премьера, которая сейчас на третьем месте Netflix — драма из Аргентины о бизнесмене, которому пересадили сердце и который меняет свою личность, узнавая больше о жизни своего донора и исследуя свою общину. При этом герой встречает вдову умершего и влюбляется в нее, тайно помогая своему соседству. Но разоблачит ли она его связь со своим покойным мужем?
Оценка IMDb: 5.8
"Улица страха: Королева выпускного" — 8 500 000 просмотров
После того, как на прошлой неделе она была на первом месте, эта последняя часть серии "Улица страха" была вытеснена с первого места на второе. Картина, основанная на романах Р. Л. Стайна, предлагает множество захватывающих слэшеров 80-х годов, поскольку выпускники школы "Шейдисайд Хай" готовятся к выпускному вечеру и выборам королевы, где аутсайдерка Лори соревнуется с более популярными девушками. Однако ночь становится смертельно опасной, когда убийца в маске начинает расстреливать кандидаток.
Оценка IMDb: 5.1
"Вдовья игра" — 15 400 000 просмотров
Этот испанский детектив, который возглавил рейтинг Netflix, рассказывает об убийстве и собрал большое количество просмотров за первую неделю релиза, сразу же заняв первое место в чартах. Основанный на реальном деле инженера Антонио Наварро Сердана, которого зарезали в Патре, Валенсия, в 2017 году, фильм рассказывает о расследовании убийства молодого человека в испанском городе, которое раскрывает некоторые темные тайны, поскольку обнаруживается скрытая двойная жизнь его вдовы.
Оценка IMDb: 6.2
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Есть подборка сериалов-детективов для просмотра на выходные.
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Кроме того, для съемок нового сериала о Гарри Поттере Warner Bros. построит целый город, на реализацию которого студия выделила 1 миллиард фунтов.