Интриги, расследования, эпические сцены: 6 фильмов июля, которые удивят даже гурманов

Летом нас прежде всего ждут перезапуски культовых франшиз — "Мир Юрского периода: Возрождение", "Супермен", "Я знаю, что вы совершили прошлым летом" и "Фантастическая четверка: Первые шаги". Впрочем, есть варианты и для ценителей оригинальных историй.

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Коротко о сюжетах каждой картины Фокусу рассказывает менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш. Среди новинок — хиты разных жанров на любой вкус, в частности эпический блокбастер, сатирическая драма, экранизация комиксов и мультфильм для малышей. Это идеальный выбор на вечер!

Мир Юрского периода: Возрождение

Со 2 июля в прокат выходит очередной перезапуск культовой франшизы. События происходят через 5 лет после завершения предыдущей части ("Доминион"). Группа исследователей отправится на остров, где раньше работал "Парк Юрского периода", чтобы исследовать новые виды динозавров и взять их ДНК. Это должно помочь спасти человечество.

Перезагрузку франшизы доверили режиссеру Гарету Эдвардсу, который подарил нам "Годзиллу" (2014), "Творца" (2023) и даже одну из частей "Звездных войн" — "Бунтарь Один. Звездные войны. История", собравший в прокате более 1 млрд.

Актерский состав в новом "Мире Юрского периода" безупречен: Скарлетт Йоханссон, Махершал Али и новоиспеченная звезда — Джонатан Бейли.

Супермен

С 10 июля смотрим в кино экранизацию культового комикса DC о молодом журналисте, который сочетает ежедневную рутину с героическими поступками.

Это первый фильм Джеймса Ганна ("Стражи галактики") для DC после того, как он ушел от Marvel и Warner Bros. Перед ним стоит амбициозная задача — переосмыслить всем известную историю. Учитывая, как Джеймс Ганн филигранно сочетал в своих картинах юмор и глубину персонажей, новый "Супермен" обязательно нас удивит!

Смурфи

С 12 июля на большие экраны выходит полнометражная экранизация мультисериала "Смурфы". По сюжету, папочку смурфа похищают в реальный мир, а смурфетка собирает команду, чтобы его спасти.

Фильм сочетает в себе "Live-action + anіmation", то есть анимированные персонажи будут взаимодействовать с реальными актерами. Певица Рианна выступает продюсером, актрисой озвучки, а также создателем саундтреков. Так что приготовьтесь — будет целое море песен.

Я знаю, что вы совершили прошлым летом

Сиквел культового слэшера 1997 года о компании друзей, которые случайно совершают преступление и пытаются это скрыть. На них начинает охоту одержимый местью убийца с крюком.

Columbia Pictures доверила снять продолжение режиссеру Дженн Робинсон, а к актерскому составу присоединилось камео героев из оригинального фильма — Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Фильм в кино с 17 июля.

Фантастическая четверка: Первые шаги

С 24 июля смотрим перезапуск франшизы об одной из старейших супергеройских команд — фантастической четверке. Лента очень хорошо передает атмосферу 1960-х, где перед главными героями стоит великая миссия — спасти мир от космического бога Галактуса и его загадочной вестницы, Серебряной Серферши.

После кассового провала "Фантастическая четверка" (2015) студия MARVEL искала различные пути трансформации франшизы и остановилась на режиссере Мэтти Шекмане, а на роль главных героев пригласили Педро Паскаля, Венессу Кирби, Джозефа Куинна и Эбона Мосс-Бакрака.

Эддингтон

С 31 июля в кинотеатрах покажут сатирическую драму от А24 и режиссера хорроров нового поколения — Ари Астера. Это история об ожесточенной вражде между шерифом и мэром небольшого городка Эддингтон. Актерский состав обнадеживающий: Эмма Стоун, Хоакин Феникс и Педро Паскаль.

Фильм официально презентовали в этом году в Каннах, где он соревновался за "Золотую пальмовую ветвь".

Напомним, ранее Фокус писал о:

Кроме того, газета The New York Times показала топ 100 фильмов XXI века. В списке фигурируют легендарные картины — "Гладиатор", "Интерстеллар", "Властелин колец" и другие.