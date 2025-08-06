Вышел 2-й сезон сериала "Венздей": где смотреть и что нам покажут (видео)

В среду, 6 августа, стриминговый сервис Netflix официально выпустил первые серии второго сезона сериала "Венздей" с Дженной Ортегой в главной роли. Остальные эпизоды зрители смогут посмотреть аж 3 сентября.

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Что интересного покажут во втором сезоне, изменится ли актерский состав, а также, где популярный сериал можно посмотреть в украинском дубляже, — узнавайте в материале Фокуса.

В новом сезоне Венздей Аддамс вместе с младшим братом Пагсли продолжит свое обучение в академии Невермор. Создатели решили уделить больше внимания отношениям главной героини с ее матерью — Мортишей Аддамс, которую сыграла Кэтрин Зета-Джонс.

"Актеры настолько удивительны в этих ролях, что не могут не удивлять. Кэтрин является культовой Мортицией. Отношения между Венздей и Мортицией важны для сериала", — заявил шоураннер Майлз Миллар.

Изначально планировалось, что продолжение истории о дочери семьи Аддамсов выйдет значительно раньше — в 2023 или 2024 году. Однако из-за забастовок сценаристов и актеров в США производство отложили.

Новинки от режиссера

Режиссер Тим Бертон раскрыл, что в этом сезоне зрители впервые увидят бабушку Аддамс. "Это шанс привести всю семью в Невермор и показать Аддамсов в действии", — пояснил Бертон.

Дженна Ортега также поделилась деталями об изменениях во втором сезоне.

"Визуально мы получаем наибольшее удовольствие от работы. Здесь есть целый эпизод, основанный на слэшерах, и мы делаем много отсылок к фильмам ужасов", — отметила актриса и добавила, что новый сезон потеряет романтическую линию в пользу большего акцента на элементах ужасов.

Дженна Ортега в образе Венздей Фото: Netflix

Эмма Майерс, сыгравшая соседку Венздей — Энид Синклер, высказывается о втором сезоне очень положительно: "Мне кажется, здесь много классных "пасхалок". Это веселый сезон, и я очень рада, что люди его увидят".

Съемки продолжения проходили в Ирландии.

Актерский состав

В актерский состав второго сезона вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордоньес и Эмма Майерс. К ним присоединятся и новые актеры: Тенди Ньютон, Стив Бушеми, Ноа Тейлор и певица Леди Гага в эпизодической роли.

Где смотреть сериал "Венздей"?

Второй сезон сериала "Венздей" (Wednesday) доступен эксклюзивно на Netflix. Первая часть (эпизоды 1-4) с 6 августа уже появились на платформе. Премьера второй части (эпизоды 5-8) состоится 3 сентября 2025 года. Украинский дубляж и субтитры доступны на некоторых других платформах (в частности через JustWatch).

Фильмы и сериалы очень быстро появляются и на пиратских платформах в Украине, где их предлагают посмотреть бесплатно онлайн. Часть таких сайтов недавно заблокировали за нарушение авторских прав.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, Netflix показал все крупнейшие премьеры 2025 года в одном ролике.