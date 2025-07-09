Нависшая угроза смерти: что показали в первом трейлере второго сезона сериала "Уэнздей"

Премьера первой части второго сезона популярного шоу о семейке Аддамс состоится 6 августа. Вторая часть выходит 3 сентября.

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Сериал рассказывает о подростковых годах Уэнздей Адамс, ее жизни в академии Невермор и расследовании странных событий и убийств. Первый сезон вышел на экраны в 2022 году и сразу стал хитом Netflix. Теперь второй сезон наконец получил полноценный трейлер.

Первый трейлер второго сезона сериала "Уэнздей"

Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) возвращается в Академию Невермор в трейлере второго сезона сериала "Уэнздей" от Netflix, который впервые раскрывает некоторые "таинственные и странные" подробности сюжета.

"Ну и какое это?" — спрашивает Мортиша Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс) свою дочь в трейлере, когда семья приезжает вместе с ней в Невермор.

Она сухо отвечает: "Как будто вернулась на место преступления. Я уже знаю, где похоронены тела".

Также в трейлере зрителей знакомят с новым директором академии Барри Дортом, которого играет Стив Бушеми. Он считает Уэнздей спасительницей Невермора, что связано с ее героическими подвигами в первом сезоне. И теперь у главной героини есть целая армия фанатов, которая преследует ее повсюду и мечтает получить автограф.

Стив Бушеми в роли нового директора академии Невермор Фото: Netflix

Во втором сезоне возвращается лучшая подруга Уэнздей — оборотень Энид, но мисс Аддамс видит о ней ужасный сон и пытается сделать все, чтобы он не стал реальностью.

Уэнздей и Энид Фото: Netflix

Обещают, что во втором сезоне "Уэнздей" появится бабушка Аддамс, которую играет Джоанна Ламли и Леди Гага в ее гостевой роли (по слухам, это учительница).

Кроме того, актеры и создатели сериала "Уэнздей" отправятся в турне в этом месяце в рамках промотура Doom Tour. Они посетят весь мир, включая Европу (Англию, Польшу, Италию, Францию, Румынию), Северную Америку (США, Канаду), Азию (Южную Корею) и Австралию. Интересно, но именно замок Кантакузино, который принадлежал самому богатому человеку Румынии, стал академией Невермор в сериале. Основные съемки проходили в румынской столице Бухаресте: в Ботаническом саду и нескольких роскошных виллах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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После выхода на Netflix 3 сезона "Игры в кальмара" создатель этого южнокорейского сериала Хван Дон Хек опроверг слухи о том, что финал был написан с намеком на будущий американский спин-офф.

Ранее стало известно, о чем будет рассказывать второй сезон сериала "Уэнздей".