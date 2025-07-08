В сериале "Чернобыль" прозвучала украинская песня: самое интересное, кто автор (видео)

Львовский хор "Гомін", который "разорвал" накануне сеть своим джазовым исполнением песни Степана Гиги "Цей сон", присоединился и к созданию сериала "Чернобыль" от НВО. В картине о трагедии 1986 года музыканты спели "Вечная память".

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В 2019 году вышел сериал "Чернобыль", который входит во многие топы рейтингов, в частности IMDb. А один из саундтреков в нем исполнил хор из Львова, рассказывает блогер Руслан Ляч.

Саундтрек из сериала "Чернобыль"

"Вечную память" записали специально для сериала. Местом для записи выбрали львовский костел, чтобы придать звучанию масштаб.

HBO-минисериал "Чернобыль" (5 эпизодов) — глубокая драма, воссоздающая трагедию аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сериал получил огромный успех — награжден "Эмми", получил самый высокий рейтинг IMDb и комментарии о чрезвычайной исторической точности, актерском мастерстве и изображении ужаса того времени.

Пользователи сети удивились, что "Гомон" появился и на НВО:

"Я не знала, что "Гомон" исполнил саундтрек. Мощно! Сериал также невероятно мощный";

"А когда-то этого парня на шоу "голос" судьи проигнорировали. как говорится, все, что ни делается, все к лучшему";

"И тогда, при просмотре сериала, и сейчас, слыша тот трек в этом видео — мурашки по коже и какая-то невероятная грусть, которая пробирает до костей".

В частности, некоторые украинцы отметили, что это предыдущий состав хора "Гомін", в 2019 году это был мужской хор и совсем другие исполнители.

Вадим Яценко — художественный руководитель хора "Гомін" Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский муниципальный хор "Гомін" стал звездой TikTok после того, как видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон" опубликовал Львовский органный зал.

Надя Дорофеева и ее бывший коллега Позитив (Алексей Завгородний) намекнули на воссоединение своего дуэта "Время и Стекло".

Кроме того, украинцы массово снимают видео под трендовый звук маленького мальчика Рената о хорошем настроении.