У серіалі "Чорнобиль" прозвучала українська пісня: найцікавіше, хто автор (відео)
Львівський хор "Гомін", який "розірвав" напередодні мережу своїм джазовим виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон", долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО. У картині про трагедію 1986 року музиканти заспівали "Вічная памʼять".
У 2019 році вийшов серіал "Чорнобиль", який входить до багатьох топів рейтингів, зокрема IMDb. А один із саундтреків у ньому виконав хор зі Львова, розповідає блогер Руслан Ляч.
"Вічную памʼять" записали спеціально для серіалу. Місцем для запису обрали львівський костел, щоб надати звучанню масштабу.
HBO‑мінісеріал "Чорнобиль" (5 епізодів) — глибока драма, що відтворює трагедію аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Серіал здобув шалений успіх — нагороджений "Еммі", отримав найвищий рейтинг IMDb та коментарі про надзвичайну історичну точність, акторську майстерність і зображення жаху того часу.
Користувачі мережі здивувалися, що "Гомін" зʼявився і на НВО:
- "Я не знала, що "Гомін" виконав саундтрек. Потужно! Серіал також неймовірно потужний";
- "А колись цього хлопчину на шоу "голос" судді проігнорили. як то кажуть, ве, що не робиться, все на краще";
- "І тоді, при перегляді серіалу, і зараз, чуючи той трек у цьому відео — мурахи по шкірі і якийсь неймовірний сум, який пробирає до кісток".
Зокрема, деякі українці наголосили, що це попередній склад хору "Гомін", у 2019 році це був чоловічий хор і зовсім інші виконавці.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після того, як відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" опублікував Львівський органний зал.
- Надя Дорофєєва та її колишній колега Позитив (Олексій Завгородній) натякнули на возз'єднання свого дуету "Время и Стекло".
Крім того, українці масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената про хороший настрій.