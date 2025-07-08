У серіалі "Чорнобиль" прозвучала українська пісня: найцікавіше, хто автор (відео)

Львівський хор "Гомін", який "розірвав" напередодні мережу своїм джазовим виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон", долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО. У картині про трагедію 1986 року музиканти заспівали "Вічная памʼять".

Related video

У 2019 році вийшов серіал "Чорнобиль", який входить до багатьох топів рейтингів, зокрема IMDb. А один із саундтреків у ньому виконав хор зі Львова, розповідає блогер Руслан Ляч.

Саундтрек із серіалу "Чорнобиль"

"Вічную памʼять" записали спеціально для серіалу. Місцем для запису обрали львівський костел, щоб надати звучанню масштабу.

HBO‑мінісеріал "Чорнобиль" (5 епізодів) — глибока драма, що відтворює трагедію аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Серіал здобув шалений успіх — нагороджений "Еммі", отримав найвищий рейтинг IMDb та коментарі про надзвичайну історичну точність, акторську майстерність і зображення жаху того часу.

Користувачі мережі здивувалися, що "Гомін" зʼявився і на НВО:

"Я не знала, що "Гомін" виконав саундтрек. Потужно! Серіал також неймовірно потужний";

"А колись цього хлопчину на шоу "голос" судді проігнорили. як то кажуть, ве, що не робиться, все на краще";

"І тоді, при перегляді серіалу, і зараз, чуючи той трек у цьому відео — мурахи по шкірі і якийсь неймовірний сум, який пробирає до кісток".

Зокрема, деякі українці наголосили, що це попередній склад хору "Гомін", у 2019 році це був чоловічий хор і зовсім інші виконавці.

Вадим Яценко — художній керівник хору "Гомін" Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після того, як відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" опублікував Львівський органний зал.

Надя Дорофєєва та її колишній колега Позитив (Олексій Завгородній) натякнули на возз'єднання свого дуету "Время и Стекло".

Крім того, українці масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената про хороший настрій.