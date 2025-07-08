Повернення легенди: Надя Дорофєєва несподівано воззʼєдналася зі своїм "колишнім" (відео)

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній колега Позитив (Олексій Завгородній) натякнули на возз'єднання свого дуету "Время и Стекло".

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Артисти підігріли інтерес шанувальників, опублікувавши в Instagram жартівливе відео начебто з пресконференції.

Надя Дорофєєва та Позитив

"Нарешті ми відповіли на всі важливі питання", — іронічно написала Надя.

На відео Дорофєєва і Позитив нібито відповідають на запитання журналістів на пресконференції. При цьому всі їхні відповіді непрямі: "Ми не коментуємо минуле", "Це не підлягає розголошенню", "Давайте далі", "А ще будуть якісь запитання", "Це занадто особисте".

Наприкінці колишнім колегам ставлять запитання: "Коли настане цей день?", і вони відповідають: "Завтра". Тобто мова про 9 липня 2025 року. Ймовірно, цього дня Надя та Олексій випустять новий спільний трек, про що певний час пліткували в мережі.

На відео відреагував інтервʼюер Слава Дьомін: "Обожнюю, коли гості в інтерв'ю так відповідають на запитання".

Тим часом користувачі мережі в захваті від новин:

"Завтра, бо 5 років тому, 10 липня вийшов ваш останній кліп "Last dance". Це буде повернення легенди";

"Вони вдвох просто винесуть всіх";

"О боже! Які відсилки. Не можемо дочекатись!";

"Скучила за цією парочкою";

"Здається що це сон, але це реальність".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Надя Дорофєєва поділилася фото та зізналася у своєму нестабільному емоційному стані останнім часом.