Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Надя Дорофєєва опинилася в лікарні (фото)

Надя Дорофєєва опинилася в лікарні, проблеми зі здоровʼям дорофєєвої, кацурін, крапельниця, дорофєєва в лікарні
Фото: nadyadorofeeva / Instagram | Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею в лікарні. Вона зізналася, що "посипалась".

Related video

У своєму Instagram зірка сцени показалася прямо з лікарняного ліжка.

Дорофєєва натякнула на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, співачка опублікувала фото, яке, судячи з усього, зроблене в лікарні.

На фото Дорофєєва лежала в палаті. Знаменитість показала на камеру свою руку, до якої була приєднана система крапельниці. Втім, деталей артистка розкривати не стала.

"Посипалася дівчинка", — лаконічно підписала кадр з лікарні Дорофєєва.

надя дорофєєва Fullscreen
Надя Дорофєєва опинилася в лікарні
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Надя Дорофєєва: проблеми зі здоровʼям

Восени 2024 року співачка скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Зірка сцени пожартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

"Лікувати гастрит на гастролях — ще те задоволення. Але — якщо в когось є така ж біда — блііііін, як зручно питати все у чата джипіті. Я тепер кожен прийом їжі — питаю у нього: "Чи можна то чи сьо". Такий прикол", — писала артистка.

У серпні 2024 року після фото Дорофєєвої з лікарні в її команді пояснили, що зірка проходить планове лікування. З чим саме пов’язане лікування, тоді не уточнили.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Надя Дорофєєва розповіла про побут зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним.