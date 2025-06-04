Українська співачка Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею в лікарні. Вона зізналася, що "посипалась".

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У своєму Instagram зірка сцени показалася прямо з лікарняного ліжка.

Дорофєєва натякнула на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, співачка опублікувала фото, яке, судячи з усього, зроблене в лікарні.

На фото Дорофєєва лежала в палаті. Знаменитість показала на камеру свою руку, до якої була приєднана система крапельниці. Втім, деталей артистка розкривати не стала.

"Посипалася дівчинка", — лаконічно підписала кадр з лікарні Дорофєєва.

Надя Дорофєєва опинилася в лікарні Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Надя Дорофєєва: проблеми зі здоровʼям

Восени 2024 року співачка скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Зірка сцени пожартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

"Лікувати гастрит на гастролях — ще те задоволення. Але — якщо в когось є така ж біда — блііііін, як зручно питати все у чата джипіті. Я тепер кожен прийом їжі — питаю у нього: "Чи можна то чи сьо". Такий прикол", — писала артистка.

У серпні 2024 року після фото Дорофєєвої з лікарні в її команді пояснили, що зірка проходить планове лікування. З чим саме пов’язане лікування, тоді не уточнили.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк і співачка Надя Дорофєєва представили уривок нового треку артистки в лютому 2025 року. Тоді якраз почали пліткували про вагітність першої, що досі офіційно не підтвердилося.

Надя Дорофєєва віддала свій акаунт в Instagram на добу відомому волонтеру Денису Христову.

Крім того, Надя Дорофєєва розповіла про побут зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним.