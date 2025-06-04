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Стиль жизни

Надя Дорофеева оказалась в больнице (фото)

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Фото: nadyadorofeeva / Instagram | Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева оказалась под капельницей в больнице. Она призналась, что "посыпалась".

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В своем Instagram звезда сцены показалась прямо с больничной койки.

Дорофеева намекнула на проблемы со здоровьем. В частности, певица опубликовала фото, которое, судя по всему, сделано в больнице.

На фото Дорофеева лежала в палате. Знаменитость показала на камеру свою руку, к которой была присоединена система капельницы. Впрочем, деталей артистка раскрывать не стала.

"Посыпалась девочка", — лаконично подписала кадр из больницы Дорофеева.

Надя Дорофеева Fullscreen
Надя Дорофеева оказалась в больнице
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Надя Дорофеева: проблемы со здоровьем

Осенью 2024 года певица жаловалась, что имеет проблемы с желудком. Врачи диагностировали ей гастрит, который проявился во время гастролей. Звезда сцены пошутила, что теперь все ее приемы пищи контролирует ChatGPT.

"Лечить гастрит на гастролях — еще то удовольствие. Но — если у кого-то есть такая же беда — блииииин, как удобно спрашивать все у чата джипити. Я теперь каждый прием пищи — спрашиваю у него: "Можно ли то или се". Такой прикол", — писала артистка.

В августе 2024 года после фото Дорофеевой из больницы в ее команде объяснили, что звезда проходит плановое лечение. С чем именно связано лечение, тогда не уточнили.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Надя Дорофеева рассказала о быте со своим мужем Михаилом Кацуриным.