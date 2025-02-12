Леся Никитюк после слухов о беременности спела с Дорофеевой (видео)
Уже 14 февраля выйдет новый трек Нади Дорофеевой "Мураками". Презентовать будущую песню ей помогла Леся Никитюк.
Украинская телеведущая Леся Никитюк и певица Надя Дорофеева представили отрывок нового трека артистки. Видео они совместно поделились в Instagram.
"Официальный сниппет трека "Мураками", или когда пришли с подружкой в караоке. Релиз трека уже 14 февраля на всех стриминговых платформах!" — говорится в описании видео.
В ролике Надя Дорофеева пела свою новую композицию, а Леся Никитюк ей помогала.
"Отмечай подругу которая портит тебе песни в караоке", — написала в комментариях телеведущая.
Слухи о беременности Леси Никитюк
Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали обсуждать вероятную беременность звезды экрана.
Источники ТСН рассказали, что Никитюк уже ждет первенца. Впрочем, сама ведущая пока воздерживается от комментариев.
Также Леся Никитюк недавно объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что звезда экрана готовится к "пополнению в семействе".
Напомним, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности.
Также Фокус писал о том, что Леся Никитюк показала себя в полный рост на фоне слухов о беременности.