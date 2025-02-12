Леся Никитюк после слухов о беременности спела с Дорофеевой (видео)

Уже 14 февраля выйдет новый трек Нади Дорофеевой "Мураками". Презентовать будущую песню ей помогла Леся Никитюк.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк и певица Надя Дорофеева представили отрывок нового трека артистки. Видео они совместно поделились в Instagram.

"Официальный сниппет трека "Мураками", или когда пришли с подружкой в караоке. Релиз трека уже 14 февраля на всех стриминговых платформах!" — говорится в описании видео.

В ролике Надя Дорофеева пела свою новую композицию, а Леся Никитюк ей помогала.

Надя Дорофеева и Леся Никитюк

"Отмечай подругу которая портит тебе песни в караоке", — написала в комментариях телеведущая.

Слухи о беременности Леси Никитюк

Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали обсуждать вероятную беременность звезды экрана.

Источники ТСН рассказали, что Никитюк уже ждет первенца. Впрочем, сама ведущая пока воздерживается от комментариев.

Леся Никитюк с женихом Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Также Леся Никитюк недавно объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что звезда экрана готовится к "пополнению в семействе".

Напомним, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности.

Также Фокус писал о том, что Леся Никитюк показала себя в полный рост на фоне слухов о беременности.