Леся Нікітюк після чуток про вагітність заспівала з Дорофєєвою (відео)

Уже 14 лютого вийде новий трек Наді Дорофєєвої "Муракамі". Презентувати майбутню пісню їй допомогла Леся Нікітюк.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк і співачка Надя Дорофєєва представили уривок нового треку артистки. Відео вони спільно поділилися в Instagram.

"Офіційний сніппет треку "Муракамі", або коли прийшли з подружкою в караоке. Реліз треку вже 14 лютого на всіх стримінгових платформах!" — йдеться в описі відео.

У ролику Надя Дорофєєва співала свою нову композицію, а Леся Нікітюк їй допомагала.

Надя Дорофєєва і Леся Нікітюк

"Відмічай подругу яка портить тобі пісні в караоке", — написала в коментарях телеведуча.

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали обговорювати ймовірну вагітність зірки екрану.

Джерела ТСН розповіли, що Нікітюк уже чекає на первістка. Втім, сама ведуча поки утримується від коментарів.

Леся Нікітюк з нареченим Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Також Леся Нікітюк нещодавно оголосила, що йде з шоу "Хто зверху", яке вела з 2018 року. Блогер Богдан Беспалов на тлі цього припустив, що зірка екрану готується до "поповнення в сімействі".

Нагадаємо, подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність.

Також Фокус писав про те, що Леся Нікітюк показала себе в повний зріст на фоні чуток про вагітність.