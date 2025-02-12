Леся Нікітюк після чуток про вагітність заспівала з Дорофєєвою (відео)
Уже 14 лютого вийде новий трек Наді Дорофєєвої "Муракамі". Презентувати майбутню пісню їй допомогла Леся Нікітюк.
Українська телеведуча Леся Нікітюк і співачка Надя Дорофєєва представили уривок нового треку артистки. Відео вони спільно поділилися в Instagram.
"Офіційний сніппет треку "Муракамі", або коли прийшли з подружкою в караоке. Реліз треку вже 14 лютого на всіх стримінгових платформах!" — йдеться в описі відео.
У ролику Надя Дорофєєва співала свою нову композицію, а Леся Нікітюк їй допомагала.
"Відмічай подругу яка портить тобі пісні в караоке", — написала в коментарях телеведуча.
Чутки про вагітність Лесі Нікітюк
Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали обговорювати ймовірну вагітність зірки екрану.
Джерела ТСН розповіли, що Нікітюк уже чекає на первістка. Втім, сама ведуча поки утримується від коментарів.
Також Леся Нікітюк нещодавно оголосила, що йде з шоу "Хто зверху", яке вела з 2018 року. Блогер Богдан Беспалов на тлі цього припустив, що зірка екрану готується до "поповнення в сімействі".
Нагадаємо, подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність.
Також Фокус писав про те, що Леся Нікітюк показала себе в повний зріст на фоні чуток про вагітність.