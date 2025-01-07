Надя Дорофєєва показала відпочинок з Кацуріним у Карпатах (фото)

Пара зняла будиночок на горі в лісі, до якого добиралися пішки, несучи всі речі на собі. До того ж, вони відклали телефони на три дні.

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Українська співачка Надя Дорофєєва показала відпочинок зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним у Карпатах. Знімки з відпустки зірка сцени опублікувала в Instagram.

Артистка зізналася, що в новорічну ніч виступала, а після цього в неї почалася омріяна відпустка. Вони з Мішею Кацуріним зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиралися пішки, несучи всі речі на собі.

"Перше що ми зробили — відклали телефони на 3 дні. Це фантастичний досвід — скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так стартувати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу", — розповіла українська співачка.

Після цього на Надю Дорофєєву чекає 3 дні музичної сесії.

Зокрема, артистка показала засніжені краєвиди Карпат, їхній деревʼяний будиночок, місцеві страви та селфі з Кацуріним.

Надя Дорофєєва в Карпатах

Зазначимо, що ресторатор та співачка одружилися влітку 2023 року. Про їхні стосунки стало відомо за рік до цього. У той період Дорофєєва оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а Кацурін — з дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка народила йому двох дітей — Олександру та Івана.

Нагадаємо, Ірина Горова розповіла, чи піде Надя Дорофєєва на "Євробачення".

Також Фокус писав про появу Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна на одному заході з Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною.