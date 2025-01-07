Надя Дорофеева показала отдых с Кацуриным в Карпатах (фото)

Пара сняла домик на горе в лесу, до которого добирались пешком, неся все вещи на себе. К тому же, они отложили телефоны на три дня.

Related video

Украинская певица Надя Дорофеева показала отдых со своим мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах. Снимки с отпуска звезда сцены опубликовала в Instagram.

Артистка призналась, что в новогоднюю ночь выступала, а после этого у нее начался желанный отпуск. Они с Мишей Кацуриным сняли домик на горе в лесу, до которого добирались пешком, неся все вещи на себе.

"Первое что мы сделали — отложили телефоны на 3 дня. Это фантастический опыт — скажу сразу, ведь все стало гораздо ярче ощущаться и проживаться. Разговоры, воздух, солнце, снег, еда, мысли. Прекрасно. Поняла, что буду теперь так стартовать каждый отпуск, чтобы замедлиться и прийти к нормальному темпу", — рассказала украинская певица.

После этого Надю Дорофееву ждет 3 дня музыкальной сессии.

В частности, артистка показала заснеженные пейзажи Карпат, их деревянный домик, местные блюда и селфи с Кацуриным.

Надя Дорофеева в Карпатах

Отметим, что ресторатор и певица поженились летом 2023 года. Об их отношениях стало известно за год до этого. В тот период Дорофеева объявила о разводе с Владимиром Дантесом, а Кацурин — с дизайнером Дашей Кацуриной, которая родила ему двоих детей — Александру и Ивана.

Напомним, Ирина Горовая рассказала, пойдет ли Надя Дорофеева на "Евровидение".

Также Фокус писал о появлении Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина на одном мероприятии с Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной.