Надя Дорофеева отдаст свой Instagram с 5,3 млн подписчиков волонтеру: детали (фото)

5 февраля в аккаунте Дорофеевой будет транслироваться ежедневная рутина Дениса Христова. Он занимается эвакуацией украинцев из горячих точек.

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Украинская певица Надя Дорофеева отдаст свой аккаунт в Instagram на сутки известному волонтеру Денису Христову. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

"Завтра мой инстаграм будет не моим. Я отдам его человеку, которого знаю уже много лет, и который ежедневно рискует жизнью, чтобы спасать других и эвакуирует украинцев из горячих точек. А в промежутках между выездами его телефон разрывается от звонков и запросов. И он просто не может позволить себе остановиться", — рассказала Надя Дорофеева.

Певица подчеркнула, что война — это не просто лента новостей, а все еще наша реальность.

Надя Дорофеева и Денис Христов

"Это чей-то дом, разнесенный вдребезги. Это мать, которая до последнего не эвакуируется с ребенком. Это волонтер, который вывозит тех, кто уже почти потерял надежду..." — отметила звезда сцены, на которую в Instagram подписаны 5,3 млн пользователей сети.

В частности, Надя Дорофеева верит, что ее аудитория — это не только цифры в аккаунте, а миллионы людей, которые способны что-то изменить и которые могут своими поступками повлиять на реальность. Певица хочет, чтобы ее соцсети были полезными, а люди были не просто наблюдателями жизни знаменитости, но и становились частью важных дел.

Поэтому 5 февраля в аккаунте Дорофеевой будет транслироваться ежедневная рутина Дениса Христова.

Кто такой Денис Христов (Голландец)

Денис Христов — украинский телеведущий, блогер и волонтер. Много лет он работал ведущим масштабных вечеринок в Турции.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения России в Украину Денис сменил направление своей деятельности и активно занимается волонтерством. Он эвакуирует людей и животных с прифронтовых территорий, оказывает гуманитарную помощь тем, кто остается в зоне боевых действий.

Денис Христов

Напомним, Денис Христов занял 27-е место в рейтинге блогеров Фокуса.

Ранее Фокус писал о том, что Денис Христов предложил эвакуацию жителей Суджи.