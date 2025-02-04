Надя Дорофєєва віддасть свій Instagram з 5,3 млн підписників волонтеру: деталі (фото)

5 лютого в акаунті Дорофєєвої буде транслюватися щоденна рутина Дениса Христова. Він займається евакуацією українців з гарячих точок.

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Українська співачка Надя Дорофєєва віддасть свій акаунт в Instagram на добу відомому волонтеру Денису Христову. Про це артистка повідомила в соцмережах.

"Завтра мій інстаграм буде не моїм. Я віддам його людині, яку знаю вже багато років, і яка щодня ризикує життям, щоб рятувати інших та евакуює українців з гарячих точок. А в проміжках між виїздами його телефон розривається від дзвінків та запитів. І він просто не може дозволити собі зупинитися", — розповіла Надя Дорофєєва.

Співачка наголосила, що війна – це не просто стрічка новин, а все ще наша реальність.

Надя Дорофєєва та Денис Христов

"Це чийсь будинок, рознесений вщент. Це мати, яка до останнього не евакуюється з дитиною. Це волонтер, який вивозить тих, хто вже майже втратив надію…" — зазначила зірка сцени, на яку в Instagram підписані 5,3 млн користувачів мережі.

Зокрема, Надя Дорофєєва вірить, що її аудиторія – це не лише цифри в акаунті, а мільйони людей, які здатні щось змінити і які можуть своїми вчинками вплинути на реальність. Співачка хоче, аби її соцмережі були корисними, а люди були не просто спостерігачами життя знаменитості, але і ставали частиною важливих справ.

Тому 5 лютого в акаунті Дорофєєвої буде транслюватися щоденна рутина Дениса Христова.

Хто такий Денис Христов (Голландець)

Денис Христов — український телеведучий, блогер та волонтер. Багато років він працював ведучим масштабних вечірок у Туреччині.

Втім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис змінив напрямок своєї діяльності та активно займається волонтерством. Він евакуює людей і тварин з прифронтових територій, надає гуманітарну допомогу тим, хто залишається в зоні бойових дій.

Денис Христов

Нагадаємо, Денис Христов посів 27-ме місце в рейтингу блогерів Фокусу.

Раніше Фокус писав про те, що Денис Христов запропонував евакуацію жителів Суджі.