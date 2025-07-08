Возвращение легенды: Надя Дорофеева неожиданно воссоединилась со своим "бывшим" (видео)

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший коллега Позитив (Алексей Завгородний) намекнули на воссоединение своего дуэта "Время и Стекло".

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Артисты подогрели интерес поклонников, опубликовав в Instagram шуточное видео якобы с пресс-конференции.

Надя Дорофеева и Позитив

"Наконец-то мы ответили на все важные вопросы", — иронично написала Надя.

На видео Дорофеева и Позитив якобы отвечают на вопросы журналистов на пресс-конференции. При этом все их ответы непрямые: "Мы не комментируем прошлое", "Это не подлежит разглашению", "Давайте дальше", "А еще будут какие-то вопросы", "Это слишком личное".

В конце бывшим коллегам задают вопрос: "Когда наступит этот день?", и они отвечают: "Завтра". То есть речь о 9 июля 2025 года. Вероятно, в этот день Надя и Алексей выпустят новый совместный трек, о чем некоторое время сплетничали в сети.

На видео отреагировал интервьюер Слава Демин: "Обожаю, когда гости в интервью так отвечают на вопросы".

Тем временем пользователи сети в восторге от новостей:

"Завтра, потому что 5 лет назад, 10 июля вышел ваш последний клип "Last dance". Это будет возвращение легенды";

"Они вдвоем просто вынесут всех";

"О боже! Какие отсылки. Не можем дождаться!";

"Скучала по этой парочке";

"Кажется что это сон, но это реальность".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Надя Дорофеева поделилась фото и призналась в своем нестабильном эмоциональном состоянии в последнее время.