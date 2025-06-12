"Мне всех нас жаль": Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась фото и призналась в своем нестабильном эмоциональном состоянии в последнее время. Звезда рассказала, что стресс в ее жизни достиг нового уровня.

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Надя Дорофеева говорит, что у нее, в частности, проблемы со сном, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жаль...", — написала Дорофеева.

Она добавила, что стоит быть честными с собой и вовремя обращать внимание на собственное состояние:

"Иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе: что да, мне действительно тяжело! И тут главное — вовремя себе помочь, ведь наша первоочередная задача — сохранить себя!".

В комментариях певицу поддержали другие артисты:

Kola: "Я так поняла, мы все себя загнали максимально... держись, обнимаю"

Alyona alyona: "Если здоровье начинает дергать за ниточки, то надо все остальное на стоп"

Юля Юрина: "Абсолютно то же ощущение, точно надо отдохнуть"

Напомним, 4 июня украинская певица Надя Дорофеева показала фото под капельницей в больнице. Она призналась, что "посыпалась". Впрочем, деталей артистка раскрывать не стала.

Надя Дорофеева: проблемы со здоровьем

Осенью 2024 года певица жаловалась, что имеет проблемы с желудком. Врачи диагностировали ей гастрит, который проявился во время гастролей. Звезда сцены пошутила, что теперь все ее приемы пищи контролирует ChatGPT.

"Лечить гастрит на гастролях — еще то удовольствие. Но — если у кого-то есть такая же беда — блииииин, как удобно спрашивать все у чата джипити. Я теперь каждый прием пищи — спрашиваю у него: "Можно ли то или се". Такой прикол", — писала артистка.

В августе 2024 года после фото Дорофеевой из больницы в ее команде объяснили, что звезда проходит плановое лечение. С чем именно связано лечение, тогда не уточнили.