"Мені всіх нас шкода": Надя Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася фото та зізналася у своєму нестабільному емоційному стані останнім часом. Зірка розповіла, що стрес у її житті досягнув нового рівня.

Related video

Надя Дорофєєва каже, що в неї, зокрема, проблеми зі сном, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мало сну, проблеми зі здоров’ям і дика втома. Я прокинулась учора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода…", — написала Дорофєєва.

Вона додала, що варто бути чесними з собою та вчасно звертати увагу на власний стан:

"Іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнатися хоча б собі: що так, мені дійсно важко! І тут головне — вчасно собі допомогти, адже наше першочергове завдання — зберегти себе!".

У коментарях співачку підтримали інші артисти:

Kola: "Я так зрозуміла, ми всі себе загнали максимально… тримайся, обіймаю"

Alyona alyona: "Якщо здоров'я починає смикати за ниточки, то треба все інше на стоп"

Юля Юріна: "Абсолютно те саме відчуття, точно треба відпочити"

Нагадаємо, 4 червня українська співачка Надя Дорофєєва показала фото під крапельницею в лікарні. Вона зізналася, що "посипалась". Втім, деталей артистка розкривати не стала.

Надя Дорофєєва: проблеми зі здоровʼям

Восени 2024 року співачка скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Зірка сцени пожартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

"Лікувати гастрит на гастролях — ще те задоволення. Але — якщо в когось є така ж біда — блііііін, як зручно питати все у чата джипіті. Я тепер кожен прийом їжі — питаю у нього: "Чи можна то чи сьо". Такий прикол", — писала артистка.

У серпні 2024 року після фото Дорофєєвої з лікарні в її команді пояснили, що зірка проходить планове лікування. З чим саме пов’язане лікування, тоді не уточнили.