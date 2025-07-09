Нависла загроза смерті: що показали в першому трейлері другого сезону серіалу "Венздей"

Прем'єра першої частини другого сезону популярного шоу про сімейку Адамс відбудеться 6 серпня. Друга частина виходить 3 вересня.

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Серіал розповідає про підліткові роки Венздей Адамс, її життя в академії Невермор та розслідування дивних подій та вбивств. Перший сезон вийшов на екрани у 2022 році й одразу став хітом Netflix. Тепер другий сезон нарешті отримав повноцінний трейлер.

Перший трейлер другого сезону серіалу "Венздей"

Венздей Адамс (Дженна Ортега) повертається до Академії Невермор у трейлері другого сезону серіалу "Венздей" від Netflix, який вперше розкриває деякі "таємничі та дивні" подробиці сюжету.

"Ну і як це?" - Запитує Мортіша Адамс (Кетрін Зета-Джонс) свою дочку в трейлері, коли сім'я приїжджає разом з нею в Невермор.

Вона сухо відповідає: "Ніби повернулася на місце злочину. Я вже знаю, де поховані тіла".

Також у трейлері глядачів знайомлять із новим директором академії Баррі Дортом, якого грає Стів Бушемі. Він вважає Венздей рятівницею Невермору, що пов'язано з її героїчними подвигами у першому сезоні. І тепер у головної героїні є ціла армія фанатів, яка переслідує її усюди та мріє отримати автограф.

Стів Бушемі в ролі нового директора академії Невермор Фото: Netflix

У другому сезоні повертається краща подруга Венздей – вовкулака Енід, але місс Адамс бачить про неї жахливий сон та намагається зробити все, аби він не став реальністю.

Венздей та Енід Фото: Netflix

Обіцяють, що в другому сезоні "Венздей" з'явиться бабуся Адамс, яку грає Джоанна Ламлі та Леді Гага у її гостьовій ролі (за чутками, це вчителька).

Крім того, актори та творці серіалу "Венздей" вирушать у турне цього місяця в межах промотуру Doom Tour. Вони відвідають увесь світ, включаючи Європу (Англію, Польщу, Італію, Францію, Румунію), Північну Америку (США, Канаду), Азію (Південну Корею) та Австралію. Цікаво, але саме замок Кантакузіно, який належав найбагатшій людині Румунії, став академією Невермор в серіалі. Основні зйомки відбувалися в румунській столиці Бухаресті: у Ботанічному саду та кількох розкішних віллах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Львівський хор "Гомін", який "розірвав" напередодні мережу своїм джазовим виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон", долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО.

Після виходу на Netflix 3 сезону "Гри в кальмара" творець цього південнокорейського серіалу Хван Дон Хьок спростував чутки про те, що фінал був написаний з натяком на майбутній американський спін-офф.

Раніше стало відомо, про що розповідатиме другий сезон серіалу "Венздей".