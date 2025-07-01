Творець "Гри в кальмара" пояснив несподіваний фінал 3 сезону: чи є в ньому натяк на спін-офф

Після виходу на Netflix 3 сезону "Гри в кальмара" творець цього найспішнішого південнокорейського вебсеріалу Хван Дон Хьок спростував чутки про те, що фінал був написаний з натяком на майбутній американський спін-офф. Втім він зазначив, що із задоволенням подивився б продовження історії, якби до її створення долучився режисер Девід Фінчер.

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У фінальній сцені 3 сезону "Гри в кальмара" з'являється неочікуване камео оскароносної амеркианської акторки Кейт Бланшетт у ролі вербувальниці з Лос-Анджелеса. Режисер Хван Дон Хьок розповів в інтерв'ю The Hollywood Reporter, що цей хід не пов'язаний з чутками про створення у США спін-оффу дорами.

У фінальній сцені "Гри в кальмара 3" з'являється Кейт Бланшетт в ролі вербувальниці Фото: Скрин відео

За словами Хван Дон Хьока, сенс фінальної сцени був у тому, що Фронтмен чув про аналогічні ігри в інших країнах, але не знав про них напевно. Тому він був шокований, коли випадково на власні очі побачив вербувальницю зі Штатів.

"Через історію Ґі Хуна я хотів передати ідеї надії та жертви, і те, що ми ніколи не повинні відпускати це, якими б важкими не були обставини. Однак в останній сцені я також хотів підкреслити, що система настільки міцна та глибоко вкорінена, що її не можна легко демонтувати, і тому вона вимагає всіх наших постійних зусиль та сильної волі", — пояснив режисер.

Останній сезон "Гри в кальмара" продовжує історію гравця № 456 Сон Ґі Хуна.

Спін-офф "Гри в кальмара" у США: коментар Хван Дон Хьока

Журналісти також поцікавилися думкою творця "Гри в кальмара" щодо можливого американського спін-оффа серіалу, який за поширеними у ЗМІ чутками має зняти голлівудський режисер Девід Фінчер. Хван Дон Хьок відповів, що офіційно представники Netflix нічого йому про це не казали.

"Я завжди був великим шанувальником творчості Девіда Фінчера — відколи побачив "Сім" — і мені подобалися його фільми. Тож, якби він створив "Американську гру в кальмара", гадаю, було б дуже цікаво це подивитися. Я б точно клікнув на неї одразу після виходу, якби це сталося", — сказав південнокорейський режисер.

Хван Дон Хьок зняв усі три сезони культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Фото: Wikipedia / 이런 경향

"Гра в кальмара 3" — всі серії доступні на Netflix

Прем'єра останнього сезону серіалу "Гра в кальмара" відбулася на стримінговій платформі Netflix 27 червня. Підписники платформи отримали доступ до перегляду онлайн одразу всіх 6 епізодів. 3 сезон "Гри в кальмара" продовжив історію вже знайомого глядачам гравця № 456 Сон Ґі Хуна який повернувся до смертельно небезпечних змагань, щоб покласти їм край.

В січні 2025 року ЗМІ писали, що творці серіалу "Гра в кальмара" взяли за основу історію справжнього концтабору "Притулок братів", що функціонував у Південній Кореї протягом 30 років. Цей трудовий табір був відомий жахливими порушеннями прав людини.