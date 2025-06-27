Вийшов 3 сезон "Гри в кальмара": де дивитися всі серії

Відбулася прем'єра 3 сезону "Гри в кальмара" — культового південнокорейського серіалу, який приковував до себе увагу понад 100 млн глядачів по всьому світу. Нові серії продовжать історію гравця №м 456 Сон Ґі Хуна, який знову повернувся до смертоносної гри, щоб знищити її зсередини.

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Дивитися онлайн нові серії "Гри в кальмара" можна на сайті Netflix. З 10 ранку 27 червня доступні для перегляду всі 6 епізодів.

"Гра в кальмара": 3 сезон продовжить історію знайомого героя

Сон Ґі Хун, відомий як гравець № 456, опиниться в скрутній ситуації та повернеться до смертельно небезпечних змагань після кривавої розв'язки попереднього сезону. З кожним раундом вибір гравців призводитиме до дедалі серйозніших наслідків, їм доведеться долати відчай і змагатися з власними страхами. Тим часом Хван Ін Хо повернеться до своєї ролі Фронтмена.

Режисером, сценаристом і продюсером дорами знову виступив Хван Дон Хьок, який під час вручення премії Emmy у 2022 році увійшов в історію як перший азієць, відзначений нагородою за найкращу режисуру драматичного серіалу.

Нові епізоди вирізняються похмурою атмосферою, а творець серіалу Хван Дон Хек попереджав, що на щасливий фінал очікувати не варто.

"Якщо історія тримає дзеркало для чогось, це не завжди щасливий кінець. "Гра в кальмара" — не виняток", — казав режисер в інтерв'ю The Guardian.

Найуспішніший південнокорейський серіал

Прем'єра першого сезону дорами відбулася на Netflix у вересні 2021 року, і менш ніж за 20 днів вона стала кращим серіалом для Netflix, зібравши 111 мільйонів глядачів по всьому світу.

"Гра в кальмара 2" вийшла на Netflix 26 грудня 2024 року. Глядачі побачили знайомих героїв, зокрема Гі Хуна, що знову повернувся до смертельно небезпечних змагань зі 45,6 мільярдами вон на кону.