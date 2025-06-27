Вышел 3 сезон "Игры в кальмара": где смотреть все серии

Состоялась премьера 3 сезона "Игры в кальмара" — культового южнокорейского сериала, который приковывал к себе внимание более 100 млн зрителей по всему миру. Новые серии продолжат историю игрока №м 456 Сон Ги Хуна, который снова вернулся к смертоносной игре, чтобы уничтожить ее изнутри.

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Смотреть онлайн новые серии "Игры в кальмара" можно на сайте Netflix. С 10 утра 27 июня доступны для просмотра все 6 эпизодов.

"Игра в кальмара": 3 сезон продолжит историю знакомого героя

Сон Ги Хун, известный как игрок № 456, окажется в затруднительной ситуации и вернется к смертельно опасным соревнованиям после кровавой развязки предыдущего сезона. С каждым раундом выбор игроков будет приводить к все более серьезным последствиям, им придется преодолевать отчаяние и бороться с собственными страхами. Тем временем Хван Ин Хо вернется к своей роли Фронтмена.

Режиссером, сценаристом и продюсером дорамы снова выступил Хван Дон Хёк, который во время вручения премии Emmy в 2022 году вошел в историю как первый азиат, отмеченный наградой за лучшую режиссуру драматического сериала.

Новые эпизоды отличаются мрачной атмосферой, а создатель сериала Хван Дон Хек предупреждал, что счастливого финала ожидать не стоит.

"Если история держит зеркало для чего-то, это не всегда счастливый конец. "Игра в кальмара" — не исключение", — говорил режиссер в интервью The Guardian.

Самый успешный южнокорейский сериал

Премьера первого сезона дорамы состоялась на Netflix в сентябре 2021 года, и менее чем за 20 дней она стала лучшим сериалом для Netflix, собрав 111 миллионов зрителей по всему миру.

"Игра в кальмара 2" вышла на Netflix 26 декабря 2024 года. Зрители увидели знакомых героев, в том числе Ги Хуна, который снова вернулся к смертельно опасным соревнованиям с 45,6 миллиардами вон на кону.