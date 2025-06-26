Вышел финальный трейлер последнего сезона "Игры в кальмара": когда сериал выйдет на Netflix (видео)

Третий и последний сезон популярного корейского сериала "Игра в кальмара" стартует на платформе Netflix с 27 июня. Финал картины будет неожиданным.

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Платформа Netflix показала финальный трейлер последнего сезона сериала "Игра в кальмара".

Трейлер отличается более мрачной атмосферой, спокойной музыкой и закадровым голосом героини Чан Гум-джа, игрока 149. Она говорит главному герою Сон Ги-хуну о несправедливости жизни.

Все шесть эпизодов можно будет посмотреть с завтрашнего дня. Создатель сериала Хван Дон Хек предупреждает: на хеппи-энд в финале "Игры в кальмара" рассчитывать не нужно.

По его мнению, некоторые истории по своей природе не могут иметь счастливый конец и если его навязать, то суть будет скомпрометирована.

"Если история держит зеркало для чего-то, это не всегда счастливый конец. "Игра в кальмара" — не исключение", — сказал Хван Дон Хек в интервью британской газете The Guardian.

Режиссер признает, что даже для него финал оказался совершенно неожиданным. Он уверен, что фанаты картины также удивятся.

Напомним, 80-летний южнокорейский актер О Ен-су, звезда сериала "Игра в кальмара", попал в тюрьму по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Фокус также писал о драматическом сериале "Последний самурай" о жизни японских воинов, который выйдет на платформе Netflix в ноябре 2025 года.