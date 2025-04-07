80-летней звезде сериала "Игра в кальмара" увеличили срок заключения: детали

Возраст и мировая слава не спасли южнокорейского актера О Ен-су от тюрьмы после обвинений в сексуальных домогательствах.

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Более того, пожилому мужчине увеличили срок пребывания за решеткой, сообщает The Daily Star.

Изначально Ен-су был приговорен к восьми месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком. Однако более позднее решение суда увеличило срок наказания до одного года.

Актера обвинили в насильственных действиях против женщины в двух отдельных случаях, что обвиняемый постоянно сообщили, что команда обвинения заявила, что жертва жила в страхе как в профессиональном, так и в личном плане. Они раскритиковали ответ О, утверждая, что он нанес еще больший вред, заявив: "Я сделал это с сердцем отца" вместо того, чтобы принести извинения.

Прокуроры подчеркнули последовательность в заявлениях актера с момента появления обвинений, используя это, чтобы выдвинуть однолетний приговор, направленный на поддержку исцеления жертвы и предотвращение подобных преступлений.

Напротив, юридическая команда О Ен-су отвергла все обвинения, утверждая, что дело основывалось исключительно на показаниях жертвы, которым не хватало ясности, последовательности и логических деталей. Они добавили, что актер только формально ответил на обвинения, чтобы избежать споров, которые могли бы негативно повлиять на сериал "Игра в кальмара".

Обращаясь к суду, О выразил глубокое сожаление по поводу своей ситуации.

"Унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподобающее, я приму решение суда. Но я не считаю, что мои действия можно приравнять к нападению. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия причинили боль, мне жаль. В одно мгновение все, что я построил за 80 лет, рухнуло. Я чувствую себя опустошенным. Я просто хочу вернуться туда, где мое место", – сказал он.

Окончательный вердикт в апелляционном суде должен быть вынесен 3 июня.

О Ен-су, широко известный по роли О Иль-нама (Игрок 001) в "Игре кальмаров" от Netflix.

Ранее Фокус писал, что актер "Игры в кальмара" Пак Сон Хун угодил в пикантный скандал.