80-річній зірці серіалу "Гра в кальмара" збільшили термін ув'язнення: деталі

Вік і світова слава не врятували південнокорейського актора О Ен-су від в'язниці після звинувачень у сексуальних домаганнях.

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Ба більше, літньому чоловікові збільшили термін перебування за ґратами, повідомляє The Daily Star.

Спочатку Єн-су був засуджений до восьми місяців в'язниці з дворічним випробувальним терміном. Однак більш пізнє рішення суду збільшило термін покарання до одного року.

Актора звинуватили в насильницьких діях проти жінки у двох окремих випадках, що обвинувачений постійно повідомили, що команда обвинувачення заявила, що жертва жила в страху як у професійному, так і в особистому плані. Вони розкритикували відповідь О, стверджуючи, що він завдав ще більшої шкоди, заявивши: "Я зробив це з серцем батька" замість того, щоб вибачитися.

Прокурори наголосили на послідовності в заявах актора з моменту появи звинувачень, використовуючи це, щоб висунути однорічний вирок, спрямований на підтримку зцілення жертви і запобігання подібним злочинам.

Навпаки, юридична команда О Ен-Су відкинула всі звинувачення, стверджуючи, що справа ґрунтувалася виключно на свідченнях жертви, яким не вистачало ясності, послідовності та логічних деталей. Вони додали, що актор тільки формально відповів на звинувачення, щоб уникнути суперечок, які могли б негативно вплинути на серіал "Гра в кальмара".

Звертаючись до суду, О висловив глибокий жаль з приводу своєї ситуації.

"Принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось неналежне, я прийму рішення суду. Але я не вважаю, що мої дії можна прирівняти до нападу. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова або дії заподіяли біль, мені шкода. В одну мить усе, що я побудував за 80 років, завалилося. Я почуваюся спустошеним. Я просто хочу повернутися туди, де моє місце", — сказав він.

Остаточний вердикт в апеляційному суді має бути винесено 3 червня.

О Ен-су, широко відомий за роллю О Іль-нама (Гравець 001) у "Грі кальмарів" від Netflix.

Раніше Фокус писав, що актор "Гри в кальмара" Пак Сон Хун потрапив у пікантний скандал.