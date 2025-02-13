Объединит хиты "Сегун" и "Игра в кальмара": Netflix готовит новый сериал о битве самураев

Драматический сериал "Последний самурай" расскажет о "негламурном периоде" в жизни японских воинов. Netflix Japan обещает удивить зрителей в 2025 году "расширением творческих границ".

Related video

Netflix готовится выпустить в Японии драматический сериал "Последний самурай". В картине 300 самураев, собравшихся в храме Тэнрюдзи в Киото, сразятся за солидное денежное вознаграждение — почти 650 млн долларов, сообщает издание Variety.

Сюжет сериала разворачивается в конце XIX века в старинном храме Тэнрю-дзи в Киото. Самураев привлекают обещанием денежного вознаграждения. Звезда нового сериала Джуничи Окада сыграет Шуджиро Сага, который стремится спасти свою больную жену и ребенка.

"Большинство людей знают лишь о "гламурном периоде" в истории самураев. Многие не в курсе, что к концу периода Эдо они потеряли большую часть своей власти и шика. Картина покажет, что бы произошло, если бы воины внезапно стали простыми людьми и должны были сражаться за свою жизнь. Представьте себе объединение "Сегуна" с "Игрой в кальмара", — пояснил глава отдела контента Netflix Japan Каата Сакамото.

Netflix Japan в этом году отмечает 10-летие со дня своего создания. Сакамото подчеркивает их приверженность расширению творческих границ и повышению стандартов производства в разных жанрах.

"Мы стремимся создавать невиданные ранее истории, сотрудничая с ведущими японскими создателями и новыми талантами с инновационными идеями", — объяснил он.

На сайте Netflix отмечается, что сериал "Последний самурай" должен выйти в ноябре 2025 года.

Напомним, Netflix 6 февраля впервые показал премьеру шестисерийного австралийского сериала "Яблочный уксус". Сюжет повествует реальную историю блогера Белль Гибсон, убедившую своих подписчиков, что больна раком.

Фокус писал о трех фильмах одной франшизы, оказавшихся в топе Netflix. Украинцы высоко оценили возвращение "Шрека".