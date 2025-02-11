Симулировала рак для заработка: сериал "Яблочный уксус" на Netflix рассказывает о реальной блогерше

Австралийская блогер Белль Гибсон призналась, что на самом деле никогда не имела рака, в 2015 году. Перед тем она заработала на многочисленных лекциях и продажах своей книги об альтернативных методах лечения.

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На стриминговом сервисе Netflix 6 февраля состоялась премьера шестисерийного австралийского сериала"Яблочный уксус". Его сюжет основан на реальной истории австралийского блогера Белль Гибсон, которая убедила подписчиков, что имеет терминальную стадию рака, чтобы зарабатывать на продвижении "здорового образа жизни" и нетрадиционных методов лечения, пишет "BBC-Украина".

Название мини-сериала "Яблочный уксус" отсылает к рассказам Белль о том, что питье уксуса помогло ей избавиться от ленточных червей.

Австралийская блогер Белль Гибсон в 2009 году, когда ей было 20 лет, сообщила подписчикам, что у нее обнаружили рак мозга, и врачи дают ей от шести недель до четырех месяцев жизни. Гибсон объявила, что не будет проходить курсы химио- и радиотерапии, а вместо этого "отправляется в квест по естественному лечению себя с помощью питания, терпения, решимости и любви".

В 2013 году она заявила, что смогла победить рак благодаря здоровому образу жизни. После этого ее приложение с советами для здоровья загрузили более 200 тысяч пользователей Apple, и ее страница в Instagram набрала примерно такое же количество подписчиков. Кроме того, она зарабатывала на лекциях, с которыми ездила по всему миру, написала и продала собственную книгу о "здоровом" питании и альтернативных методах лечения под названием The Whole Pantry ("Целая кладовая").

В 2014 году она получила награду Fun, Fearless Female ("Веселая и бесстрашная женщина") от журнала для женщин Cosmopolitan, а издание Elle Australia назвало ее "женщиной года, которая вдохновила больше всего".

Когда австралийские журналисты начали высказывать подозрения, что ее рассказы могут быть неправдой, она отвечала, что раковые клетки были у нее "в крови, селезенке, мозге, матке и печени".

Австралийская блогер Белль Гибсон, по чьей истории обмана сняли сериал "Яблочный уксус" Фото: Instagram / bellegibsonofficial

"Яблочный уксус": обман Белль Гибсон раскрылся в 2015 году

Через два года после "исцеления" Гибсон призналась, что рака у нее на самом деле не было. В интервью Women's Weekly в 2015 году она сказала, что "прыгает" между правдой и тем, что "кажется реальностью". Сюжет сериала передает это с помощью нелинейного повествования, "прыжков" во времени.

Для того, чтобы обезопасить себя от судебных исков, создатели "Яблочного уксуса" начинают каждую серию с фраз: "Это правдивая история, основанная на лжи" и "Следующее вдохновлено реальной историей. Конкретные персонажи и события вымышлены".

В то же время на экране появляется сообщение: "В 2017 году Федеральный суд Австралии признал Белль Гибсон виновной во введении в заблуждение и..." После этого главная героиня предлагает зрителям "погуглить".

В 2017 году Белль Гибсон была признана виновной в пяти нарушениях закона о защите прав потребителей. Федеральный суд в Мельбурне обязал ее выплатить штраф в размере 410 тысяч австралийских долларов (около 10 миллионов 455 тысяч гривен по сегодняшнему курсу). За почти восемь лет с начислением пени счет вырос до 500 тысяч австралийских долларов и до сих пор остается неоплаченным, пишет The Guardian.

Прототип героини сериала "Яблочный уксус" — австралийская блогер Белль Гибсон Фото: Instagram / bellegibsonofficial

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