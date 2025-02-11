Симулювала рак для заробітку: серіал "Яблучний оцет" на Netflix розповідає про реальну блогерку

Австралійська блогерка Белль Гібсон зізналася, що насправді ніколи не мала раку, у 2015 році. Перед тим вона заробила на численних лекціях і продажах своєї книги про альтернативні методи лікування.

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На стримінговому сервісі Netflix 6 лютого відбулася прем'єра шестисерійного австралійського серіалу "Яблучний оцет". Його сюжет заснований на реальній історії австралійської блогерки Белль Гібсон, яка переконала підписників, що має термінальну стадію раку, щоб заробляти на просуванні "здорового способу життя" та нетрадиційних методів лікування, пише "BBC-Україна".

Назва мінісеріалу "Яблучний оцет" відсилає до розповідей Белль про те, що пиття оцту допомогло їй позбутися стрічкових хробаків.

Австралійська блогерка Белль Гібсон у 2009 році, коли їй було 20 років, повідомила підписникам, що в неї виявили рак мозку, та лікарі дають їй від шести тижнів до чотирьох місяців життя. Гібсон оголосила, що не буде проходити курси хіміо- та радіотерапії, а натомість "відправляється у квест з природного лікування себе за допомогою харчування, терпіння, рішучості та кохання".

У 2013 році вона заявила, що змогла перемогти рак завдяки здоровому способу життя. Після цього її застосунок із порадами для здоров'я завантажили понад 200 тисяч користувачів Apple, і її сторінка в Instagram набрала приблизно таку ж кількість підписників. Крім того, вона заробляла на лекціях, з якими їздила по всьому світу, написала та продала власну книгу про "здорове" харчування та альтернативні методи лікування під назвою The Whole Pantry ("Ціла комора").

У 2014 році вона отримала нагороду Fun, Fearless Female ("Весела та безстрашна жінка") від журналу для жінок Cosmopolitan, а видання Elle Australia нарік її "жінкою року, яка надихнула найбільше".

Коли австралійські журналісти почали висловлювати підозри, що її розповіді можуть бути неправдою, вона відповідала, що ракові клітини були в неї "у крові, селезінці, мозку, матці та печінці".

Австралійська блогерка Белль Гібсон, за чиєю історією обману зняли серіал "Яблучний оцет" Фото: Instagram / bellegibsonofficial

"Яблучний оцет": обман Белль Гібсон розкрився у 2015 році

За два роки після "зцілення" Гібсон зізналася, що раку в неї насправді не було. В інтерв'ю Women's Weekly у 2015 році вона сказала, що "стрибає" між правдою та тим, що "здається реальністю". Сюжет серіалу передає це за допомогою нелінійної оповіді, "стрибків" у часі.

Для того, щоб убезпечити себе від судових позовів, творці "Яблучного оцту" починають кожну серію з фраз: "Це правдива історія, заснована на брехні" і "Наступне натхнено реальною історією. Конкретні персонажі та події вигадані".

Водночас на екрані з'являється повідомлення: "2017 року Федеральний суд Австралії визнав Белль Гібсон винною у введенні в оману і…" Після цього головна героїня пропонує глядачам "погуглити".

У 2017 році Белль Гібсон була визнана винною у п'яти порушеннях закону про захист прав споживачів. Федеральний суд у Мельбурні зобов'язав її виплатити штраф у розмірі 410 тисяч австралійських доларів (близько 10 мільйонів 455 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом). За майже вісім років з нарахуванням пені рахунок зріс до 500 тисяч австралійських доларів і досі лишається несплаченим, пише The Guardian.

Прототип героїні серіалу "Яблучний оцет" — австралійська блогерка Белль Гібсон Фото: Instagram / bellegibsonofficial

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