Потенційний хіт: трейлер нового серіалу від Netflix приголомшив фанатів (відео)

Однією з головних родзинок серіалу є те, що він заснований на реальних подіях.

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Стримінговий сервіс Netflix представив трейлер шестисерійного австралійського серіалу "Яблучний оцет", і фанати після його перегляду вже відзвітували в коментарях про те, як сильно вони чекають на прем'єру. Вона має відбутися 6 лютого, але вже обіцяє стати однією з найуспішніших на платформі.

"Яблучний оцет" – серіал, заснований на реальних подіях. У центрі сюжету історія Белль Гібсон, австралійської матері-одиначки. У перші дні існування соціальних мереж Белль разом зі своєю подругою Міллою починає працювати над тим, щоб "допомагати" людям одужувати. Згодом вона створює імперію здорового способу життя, переконавши світ у тому, що у неї рак мозку, який вона успішно вилікувала за допомогою ЗСЖ. Коли правда ризикує вийти назовні, головна героїня робить усе, щоб цього не допустити.

"Це майже правдива історія, заснована на брехні, про зліт і падіння імперії здорового способу життя. Про культуру, яка її створила, і людей, які її зруйнували", – йдеться в офіційному описі Netflix.

Сценарій до серіалу написала Саманта Штраус ("Дев'ять ідеальних незнайомців", "Танцювальна академія", "Кінець") спільно з Анею Баєрсдорф і Анжелою Бетцієн. Сюжет натхненний книгою "Жінка, яка обдурила світ", написаною журналістами Бо Донеллі та Ніком Тоскано. Режисером усіх шести епізодів став Джеффрі Вокер. До акторського складу шоу увійшли Кейтлін Девер, Алісія Дебнам-Корі, Марк Коулз Сміт, Айша Ді та інші.

Зйомки серіалу проходили в Мельбурі.

Після перегляду трейлера користувачі не поскупилися на коментарі.

"Цей акторський склад мене заінтригував! Кейтлін, Алісія та Аїша приносять серйозний талант на екрані. Яблучний оцет звучить як дика поїздка! Не можу дочекатися 6 лютого", "Сюжетний поворот: яблучний оцет лікує все ... крім чесності. Не можу дочекатися цього", "Це будуть цікаві години!", "Це схоже на дику поїздку, не можу дочекатися, щоб побачити, що станеться", Боже мій !!!! Я пам'ятаю, як слухав, як Алісія говорила про це в епізоді подкасту минулого року. Я не можу повірити, що це нарешті тут, я так схвильований", – пишуть фанати.

Раніше Фокус писав, який фільм на Netflix користується найбільшою популярністю.