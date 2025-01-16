Потенциальный хит: трейлер нового сериала от Netflix ошеломил фанатов (видео)
Одной из главных изюминок сериала является то, что он основан на реальных событиях.
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер шестисерийного австралийского сериала "Яблочный уксус", и фанаты после его просмотра уже отчитались в комментариях о том, как сильно они ждут премьеру. Она должна состояться 6 февраля, но уже обещает стать одной из самых успешных на платформе.
"Яблочный уксус" – сериал, основанный на реальных событиях. В центре сюжета история Белль Гибсон, австралийской матери-одиночки.В первые дни существования социальных сетей Белль вместе со своей подругой Миллой начинает работать над тем, чтобы "помогать" людям выздоравливать Со временем она создает империю здорового образа жизни, убедив мир в том, что у нек рак мозга, который она успешно излечила с помощью ЗОЖ. Когда правда рискует выйти наружу, главная героиня делает все, чтобы этого не допустить.
"Это почти правдивая история, основанная на лжи, о взлете и падении империи здорового образа жизни. О культуре, которая ее создала, и людях, которые ее разрушили", — говорится в официальном описании Netflix.
Сценарий к сериалу написала Саманта Штраус ("Девять идеальных незнакомцев", "Танцевальная академия", "Конец") совместно с Аней Байерсдорф и Анжелой Бетциен. Сюжет вдохновлен книгой "Женщина, которая одурачила мир", написанной журналистами Бо Донелли и Ником Тоскано. Режиссером всех шести эпизодов стал Джеффри Уокер. В актерский состав шоу вошли Кейтлин Девер, Алисия Дебнам-Кори, Марк Коулз Смит, Айша Ди и другие.
Съемки сериала проходили в Мельбуре.
После просмотра трейлера пользователи не поскупились на комментарии.
"Этот актерский состав меня заинтриговал! Кейтлин, Алисия и Аиша приносят серьезный талант на экране. Яблочный уксус звучит как дикая поездка! Не могу дождаться 6 февраля", "Сюжетный поворот: яблочный уксус лечит все … кроме честности. Не могу дождаться этого", "Это будут интересные часы!", "Это похоже на дикую поездку, не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет", Боже мой !!!! Я помню, как слушал, как Алисия говорила об этом в эпизоде подкаста в прошлом году. Я не могу поверить, что это наконец здесь, я так взволнован", – пишут фанаты.
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