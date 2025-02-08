Любов на екрані: 6 мінісеріалів для романтичного вечора на День святого Валентина 2025 (відео)

Шукаєте ідеальний серіал для романтичного вечора на День святого Валентина? Ми зібрали 6 зворушливих мінісеріалів, які подарують вам атмосферу кохання, ніжності та незабутніх емоцій.

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Якщо ви кіноман чи кіноманка і День святого Валентина хочете провести за переглядом цікавих та зворушливих картин, можна звернути увагу на мінісеріали від Netflix і не тільки. Фокус радить історії, які доповнять День закоханих 2025.

"Один день"

Цей серіал розповідає історію Емми та Декстера, чиї стосунки розгортаються протягом 20 років, показуючи їхні зустрічі в один і той самий день щороку. Серіал є адаптацією відомого роману Девіда Ніколлса і відзначається чудовою грою акторів та зворушливим сюжетом.

Скільки серій — 14.

Трейлер серіалу "Один день"

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

Цей приквел до популярного серіалу "Бріджертони" зосереджується на молодості королеви Шарлотти та її стосунках з королем Георгом III. Серіал досліджує їхнє кохання та виклики, з якими вони стикалися, пропонуючи глядачам розкішну та романтичну історію.

Скільки серій — 6.

Трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

"Маньяк"

Цей мінісеріал розповідає про двох незнайомців, які беруть участь у фармацевтичному випробуванні, що обіцяє вирішити всі їхні проблеми. У процесі вони переживають різні ситуації, досліджуючи свої почуття та зв'язок одне з одним.

Скільки серій — 10.

Трейлер серіалу "Маньяк"

"Кава з кардамоном"

Український історичний мінісеріал, що розповідає про заборонене кохання польського шляхтича Адама та української дівчини Анни на тлі подій XIX століття. Серіал відзначається атмосферною постановкою.

Скільки серій — 10.

Трейлер серіалу "Кава з кардамоном"

"Алхімія душ"

Південнокорейський фентезійний мінісеріал, що розповідає про молодого мага, який втрачає свої здібності та зустрічає таємничу дівчину, яка допомагає йому відновити сили. На тлі магії та пригод розгортається зворушлива історія кохання.

Скільки серій — 30.

Трейлер серіалу "Алхімія душ"

"Емілі в Парижі"

Цей серіал розповідає про американку Емілі, яка переїжджає до Парижа для роботи в маркетинговій компанії. Вона стикається з культурними відмінностями та знаходить кохання в романтичному місті, досліджуючи нові стосунки та пригоди.

Скільки серій — 40.

Трейлер серіалу "Емілі в Парижі"

Нагадаємо, які анімаційні картини 2024 року визнано найкращими.

Також Фокус писав про список фільмів, які варто переглянути до Дня закоханих 2025.